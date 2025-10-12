Минздрав: экспорт белорусских медуслуг за 5 лет вырос в 1,5 раза

На сегодня Беларусь имеет более 70 подписанных меморандумов и соглашений в области медицины с различными странами мира. Только в этом году мы подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Деньги, все ли они определяют? Деньги, наверное, являются показателем работы в том числе. И когда говорим про экспорт, мы должны сказать, что за последние 5 лет экспорт медицинского туризма, медуслуг вырос в полтора раза. На сегодняшний день ставим перед собой задачу, чтобы ежегодно мы добавляли от 5 до 10 % по медицинскому туризму.

И в этом отношении, конечно, перед нами стоит задача, чтобы в этом году достигли экспорта в 50 миллионов долларов. Это очень значимая цифра, и на сегодняшний день по тем показателям, которые есть за 9 месяцев, чувствуем, что к ней подходим.

Направления, которые востребованы. Конечно, это дорогостоящая медицина. Правильно вы обозначили: это трансплантология, онкологические услуги. CAR-T-терапия, которая на сегодняшний день в материальном диапазоне по стоимости в нашей стране является одной из самых дешевых услуг по сравнению с другим миром.

Результативность и эффективность этой услуги или этого способа оказания медицинской помощи сопоставимы с западными форматами. То есть мы говорим про то, что себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье.