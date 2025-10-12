Минздрав: экспорт белорусских медуслуг за 5 лет вырос в 1,5 раза

На сегодня Беларусь имеет более 70 подписанных меморандумов и соглашений в области медицины с различными странами мира. Только в этом году мы подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам, рассказали в программе «Суровый взгляд».
Сколько мы зарабатываем на медицинском туризме?
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Деньги, все ли они определяют? Деньги, наверное, являются показателем работы в том числе. И когда говорим про экспорт, мы должны сказать, что за последние 5 лет экспорт медицинского туризма, медуслуг вырос в полтора раза. На сегодняшний день ставим перед собой задачу, чтобы ежегодно мы добавляли от 5 до 10 % по медицинскому туризму.
И в этом отношении, конечно, перед нами стоит задача, чтобы в этом году достигли экспорта в 50 миллионов долларов. Это очень значимая цифра, и на сегодняшний день по тем показателям, которые есть за 9 месяцев, чувствуем, что к ней подходим.
Направления, которые востребованы. Конечно, это дорогостоящая медицина. Правильно вы обозначили: это трансплантология, онкологические услуги. CAR-T-терапия, которая на сегодняшний день в материальном диапазоне по стоимости в нашей стране является одной из самых дешевых услуг по сравнению с другим миром.
Результативность и эффективность этой услуги или этого способа оказания медицинской помощи сопоставимы с западными форматами. То есть мы говорим про то, что себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье.
Александр Ходжаев:
И если мы рассмотрим за последнее время, даже возьмем пятилетку или прошлый год, количество граждан, которые приехали к нам из сопредельных стран (Польши, Литвы, Латвии) – мы имеем положительную динамику по количеству этих людей. Конечно, мы должны экспорт медицинских услуг разделить на две части. Ведь с учетом открытости наших границ к нам приезжает много туристов, и эти туристы тоже могут заболеть.
Неужели всегда, когда мы находимся где-то за рубежом, имея даже страховой полюс и какое-то заболевание, готовы пойти и просить помощи там? Думая на эту тему, я готов сказать, что нет. И в этой части как приятно очередной раз констатировать, что все такие критичные замечания каких-то экспертов, которые высказывают крайне негативную оценку к системе здравоохранения нашей страны, не подтверждают эти цифры или эти факты.
За 2024 год порядка 159 стран были представлены в рамках тех услуг медицинских, которые были оказаны на территории Республики Беларусь. А по количеству людей это больше чем 160 тысяч. Мне кажется, это значимые цифры.