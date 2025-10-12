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При работе за рубежом белорусам нужно заботиться о пенсионном будущем – Минтруда

12 октября 2025 18:10
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Глава Минтруда и соцзащиты в программе «Суровый взгляд» поделилась советом на будущее с теми, кто видит свою пенсию в нашей стране.

При работе за рубежом белорусам нужно заботиться о пенсионном будущем – Минтруда-2

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мы должны четко понимать, что у нас есть с рядом стран договорно-правовая база. Но в первую очередь, конечно же, это общий договор со странами ЕАЭС. Здесь процессы урегулированы и права работника защищены. Это и расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда он выезжает. Ну и соответственно, за тот период времени, когда работник работает в Республике Беларусь, это те правила, которые работают у нас в стране.

Если мы говорим про иные страны, то здесь нужно понимать, что работнику нужно самому заботиться в том числе о своем пенсионном будущем. Сегодня есть ряд инструментов, и мы открыты. Мобильное приложение Фонда социальной защиты населения дает возможность посмотреть, какой у тебя в Республике Беларусь сформирован трудовой стаж, страховой стаж, посмотреть, насколько ты уже в том либо ином возрасте сформировал свои права и впоследствии уже принять определенное решение.

# Пенсии # Наталия Павлюченко

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