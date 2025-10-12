Есть чему поучиться. В каких направлениях медицины Беларусь входит в мировой топ?

При взаимодействии наших врачей с иностранными коллегами, какие сферы нас интересуют? У нас лучшие трансплантологи, например. А мы где черпаем вдохновение?

На сегодня Беларусь имеет более 70 подписанных меморандумов и соглашений в области медицины с различными странами мира. Только в этом году мы подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Конечно, белорусские трансплантологи очень высокого уровня. Конечно же, уважаемый Олег Олегович Руммо является лидером трансплантологии, признанным на мировом уровне. Также мы имеем очень хорошие результаты по акушерству и гинекологии, которые на сегодняшний день заключаются в том, что все целевые показатели, которые достигнуты по младенческой смертности, по материнской смертности, на очень низком уровне.

Это про что говорит? Что сама система организации этой помощи матерям и детям является на сегодняшний день достаточно эффективно выстроенной. И цифры также признаются нашими западными партнерами, если мы говорим про признание нашей медицины. Мы должны сказать, что в этом аспекте (по направлению материнства и детства) мы сегодня имеем очень хорошее взаимодействие со странами СНГ.

И как пример обмена опытом работы наших специалистов я бы привел работу с Узбекистаном, куда наши специалисты командируются. И там происходят организационно-управленческие какие-то мероприятия, которые позволяют выстроить систему в Узбекистане по этому направлению, схожую с нашей. Для того чтобы также иметь положительную динамику и достичь таких же результатов.