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Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

03 февраля 2021 15:04
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Новости Беларуси. Стало известно, что Россия со следующей недели, с 8 февраля, возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью-1

Пассажирам пока будут доступны три направления: Минск – Москва – Минск, Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург. Во всех случаях предусмотрена остановка поездов в белорусской столице.  

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью-4

Также с 8 февраля будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск. Из этих городов будет осуществляться по одному рейсу в неделю.  

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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