Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

Новости Беларуси. Стало известно, что Россия со следующей недели, с 8 февраля, возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирам пока будут доступны три направления: Минск – Москва – Минск, Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург. Во всех случаях предусмотрена остановка поездов в белорусской столице.

Также с 8 февраля будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск. Из этих городов будет осуществляться по одному рейсу в неделю.