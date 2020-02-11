Российско-белорусские учения пройдут в Псковской области

Новости Беларуси. Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в Псковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 11 февраля туда прибудут наши представители сил специальных операций. В течение недели они наладят боевое слаживание с бойцами ВДВ России. Будет создано сводное подразделение десантников двух стран.