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Российско-белорусские учения пройдут в Псковской области

11 февраля 2020 08:43
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Новости Беларуси. Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в Псковской области,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Российско-белорусские учения пройдут в Псковской области -1

Уже 11 февраля туда прибудут наши представители сил специальных операций. В течение недели они наладят боевое слаживание с бойцами ВДВ России. Будет создано сводное подразделение десантников двух стран.

Российско-белорусские учения пройдут в Псковской области -4

Всего в учении задействуют более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники, в том числе и авиацию.

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# Вооруженные силы # общество # Фотофакт

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