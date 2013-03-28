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Временные пункты приема отработанных батареек появились в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ

28 марта 2013 17:39
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Новости Беларуси. В городе появился временный пункт приема отработанных батареек. Старые зарядные устройства с радостью примут в любом корпусе Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Причем взамен еще и яблоком угостят.

Студенты уверены, что могут помочь защитить планету от ядовитого мусора. Одна выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. А в лесной зоне это как раз территория обитания одного ежика.

Собранные батарейки отправят на утилизацию. Каждый участник акции, сдавший сразу 20 батареек, получит подарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Мамонова, организатор акции:
Одна батарейка губит одного ежика, поэтому мы хотим спасать ежиков. Можно присоединяться к нашей акции.

Студенты:
Очень рад, что в нашем учебном заведении проходит. От себя хочу сказать, что все студенты поддерживают и активно принимают участие.

Экология у нас портиться, портиться и наше здоровье. К нам в организм попадает то, что мы выбрасываем. Так зачем выбрасывать, если можно перерабатывать?

# общество # Акции

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