Временные пункты приема отработанных батареек появились в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ

Новости Беларуси. В городе появился временный пункт приема отработанных батареек. Старые зарядные устройства с радостью примут в любом корпусе Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Причем взамен еще и яблоком угостят.

Студенты уверены, что могут помочь защитить планету от ядовитого мусора. Одна выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. А в лесной зоне это как раз территория обитания одного ежика.

Собранные батарейки отправят на утилизацию. Каждый участник акции, сдавший сразу 20 батареек, получит подарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Мамонова, организатор акции:

Одна батарейка губит одного ежика, поэтому мы хотим спасать ежиков. Можно присоединяться к нашей акции.

Студенты:

Очень рад, что в нашем учебном заведении проходит. От себя хочу сказать, что все студенты поддерживают и активно принимают участие.

Экология у нас портиться, портиться и наше здоровье. К нам в организм попадает то, что мы выбрасываем. Так зачем выбрасывать, если можно перерабатывать?