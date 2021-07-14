Российский историк: интеграция с Беларусью может быть успешна, но граждане блага в своей жизни с ней не соотносят

Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и Москвой заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В презентации аналитического доклада приняли участие ведущие эксперты Беларуси и России.

Авторами выступили 16 специалистов двух стран – политологи, экономисты, юристы, социологи и историки. Аналитики пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики. Общие угрозы в рамках гибридной войны, развязанной против Беларуси и России, еще больше будут укреплять союзные отношения. Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство

В свою очередь директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко считает важным развивать информационное сопровождение интеграции. Также ученый предлагает рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Беларуси.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН (Россия):

Межгосударственная интеграция может быть успешна, но граждане какие-то блага в своей жизни с ней не соотносят. Хотя эти блага могут быть прямым или косвенным результатом такой интеграции. Поэтому для нас было важно сделать две вещи: выявить как главные достижения, так и слабые места российско-белорусской интеграции; предложить свои экспертные рекомендации о совершенствовании этого процесса.