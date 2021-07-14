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Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство

14 июля 2021 14:13
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Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и Москвой заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство-1

Участие приняли ведущие эксперты Беларуси и России. Во время мероприятия представили аналитический доклад о преимуществах Союзного государства. Авторами выступили 16 специалистов двух стран – политологи, экономисты, юристы, социологи и историки.

Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство-4

Аналитики пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики. Общие угрозы в рамках гибридной войны, развязанной против Беларуси и России, еще больше будут укреплять союзные отношения.

Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство-7

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Если мы говорим о санкциях и вообще влиянии политического кризиса в Беларуси на союзное строительство, то они выступили очень мощным триггером. Как это ни прозвучит парадоксально, но политический кризис в Беларуси и вокруг нее встряхнул союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только и не столько об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, проблемах безопасности, общей идеологии.

Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство-10

Эксперты считают, что санкционное давление будет усиливаться. Как на Россию, так и на Беларусь. К тому же еще совсем недавно западные политики делали вид, что Союзного государства нет, а теперь в их отчетах все чаще появляется такое словосочетание.

# Союзное государство # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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