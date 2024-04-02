Российский центр науки и культуры открыли в Гродно

В Беларуси и России отмечают День единения народов. К празднику в Гродно открыли Российский центр науки и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это многопрофильное пространство, доступное для всех, кто интересуется многовековой историей, культурой, образовательными возможностями и туристическим потенциалом России. В этих стенах будут проходить мастер-классы, концерты, кинопоказы, лекции и выставки.

Кроме того, центр станет площадкой для реализации молодежных инициатив и совместных международных проектов. В «Русском доме», как его уже назвали гродненцы, также можно будет повысить квалификацию специалистам из разных сфер.

Евгений Примаков, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству:

Для нас, «Россотрудничества», одна из главных вещей, которые мы могли сделать, подарить нашим двум народам что-то ценное в этот замечательный праздник, – это открыть «Русский дом». У нас очень много программ, проектов, мы стараемся наполнить то, что делаем, практическим содержанием. У нас есть проекты в области точных естественных наук, есть истории, связанные с беспилотными системами, дронами, программированием. Для нас очень важно, чтобы те ребята, которые ехали в Россию учиться, обязательно возвращались и делали Беларусь успешнее.