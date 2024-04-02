В Совете Республики открылась выставка работ художников с аутизмом

Ассоциация колледжей, где обучают детей с особенностями психофизического развития может появиться в Беларуси в самое ближайшее время. Такую идею предлагает реализовать Совет Республики. В целом вопросам интеграции и социализации ребят с особенностями уделяется много внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Всемирный день распространения информации об аутизме в Совете Республики открылась яркая выставка работ трех художников с расстройством аутистического спектра. На холстах не просто картины.

Для таких ребят рисование – возможность выплеснуть то, что не можешь сказать. В работах легко читается мысль, движение, а еще самые глубокие эмоции.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я все время поражаюсь таланту наших ребят. Даже те, кто сегодня в силу своих особенностей имеют какие-то отклонения в развитии, на самом деле талантливые и творческие ребята, каждый в своем направлении. Очень важно в нашей стране сегодня можно реализовать все свои желания и потребности, которые есть у каждого человека.

Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Первый класс в Минске для детей с аутизмом был открыт в 2013 году. Сегодня в Минске около 1,5 тысячи детей с аутизмом занимаются в различных учреждениях образования, в республике – 4,5 тысячи. Думаю, эти цифры говорят красноречиво.