Ненад Попович: НАТО на примере Югославии хотела показать миру, что будет со странами, которые не слушаются

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Ненад Попович, председатель Сербской народной партии, член правительственной коалиции:

НАТО хотела показать всему миру, что будет с этими странами, которые не слушают НАТО, которые хотят вести свою независимую и суверенную политику. Бывшая Югославия вела независимую и суверенную политику, защищала свой южный край, Косово. Но тогда НАТО пришла на помощь террористам албанцам на Косово. Хотели этим примером показать всему миру, что будет с теми, кто не соглашается с приказами НАТО. Сербия никогда с этим не соглашалась и соглашаться не будет.

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