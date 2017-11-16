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«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни

16 ноября 2017 08:33
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Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:

Давно известна. Широко распространена. Ещё с древних-древних времён. Описание анарексии в литературе встречается с мужского случая. Сейчас, конечно, трудно говорить, так ли это было на самом деле. Но тогда это было так названо.

Анорексия – это когда человек не ест, правильно? Ну, грубо говоря?

Светлана Мельгуй:
Грубо говоря, да.

Вы говорите, болезнь прогрессирует. С каждым годом всё больше заболевает людей?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Я вам не могу привести данные официальной статистки, потому что её как таковой нет. Но, исходя из того, насколько часто обращаются, насколько часто звонят, спрашивают какого-то совета, так скажем, «созревают» для госпитализации или обращения за помощью, то можно сказать, что часто. Отделение нарушение пищевого поведения (анарексии и булемии) существует с 2004 года. Раньше был период, когда они были не заполнены. Сейчас – даже бывает больше, чем 10 человек одномоментно.

С чего начинается анорексия? На что стоит обратить внимание? Какие первые признаки этой болезни?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Анорексия чаще всего начинается с таких симптомов, которые говорят о недовольстве собственным телом, собственной внешностью, собственной фигурой. С этим связаны какие-то неудачи или отсутствие каких-то достижений.

«Обо мне плохо говорят, не так смотрят, потому что я, возможно, полновата…» Тогда начинается увлечение диетами.

«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни-1

Я так понимаю, это подростки…

Светлана Мельгуй:
Да, группа риска – подростки.

А можно ли в 40 лет… До этого не было никаких проблем, а затем раз – анарексия.

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Я думаю, были какие-то проблемы. Вопрос в том, что эти проблемы не доходили до обсуждения со специалистом: психологом, терапевтом или психиатром. Они, как правило, «переваривали» сами собой. Клинических проявлений не было. Но встречались такие случаи, когда после 40 лет.

Анорексия – это не грипп, и нельзя дома переболеть самому. Без помощи специалистов и вылечить и что-то сделать с болезнью – невозможно.

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Практически никогда на стадии клинических проявлений,  не бывает самопроизвольных ремиссий. Но потом с течением лет при наличии какого-то стрессового фактора, всё равно будут. Не всегда нужно ехать в больницу. Можно и амбулаторно. Но важно знать, какие специалисты: психолог, психиатр, терапевт.

На что нужно обратить внимание родителям подростов, чтобы понять, что у их ребёнка возникли какие-то проблемы.

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Я бы сказала, что стоит обратить внимание на ребёнка! Услышать, увидеть…  И о том, что у него могут быть какие-то проблемы, с которыми я, как родитель, не согласна, или я не считаю это проблемой, или я не хочу, чтобы у моего ребёнка были проблемы. Он сыт, одет, учится в хорошей школе. Мы ездим отдыхать в заграницу. У нас всё хорошо. У тебя ещё какие-то проблемы? Ты чего-то ещё можешь хотеть?

«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни-4

А вообще, вот действительно, когда здоровые девочки-подростки до поздросткового возраста, подросткового, чуть позже, стали так увлекаться внешностью. Те же самые желания кому-то подражать, соответствовать: взвешиваться, измерять себя.

Задумчивые, раздражительные, избегают совместынх приёмов пищи. Начинают увлекаться тем самым модным, популярным здоровым питанием. Ну, простите… 13 лет – и здоровое питание?! 13 лет – совсем другие задачи у этого возраста. Никак не про здоровое питание! 

Когда это происходит, тогда уже нужен специлист.

«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни-7

Каждый ли такой болезненный худой человек, подросток страдает анорексией?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Абсолютно не значит. Кроме роста, веса, соотношения этих показателей есть ряд других признаков. Как функционируют все наши органы: как часто бъётся сердце, каким является наше давление, как дети переносят привычные нагрузки, переутомляемость. Нет ли снижения успеваемости или, наоборот, взлёты, какие увлечения у детей…  

Не обязательно только вес, только худоба – признак болезни.

«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни-10

Какие последствия этой болезни?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Прежде всего, это – удар по психике. Нарушение социального функционировния. Это серьёзная глобальная душевная проблема. Естественно, это удар по физическому здоровью. Потому что и сердце, и сердечно-сосудистая система, и пищеварительный тракт, и головной мозг – страдает всё. Самое грозное осложнение – это смерть.

Каждый пятый из больных может умереть! Если вовремя оказывается помощь, конечно, этого можно избежать! 

Анорексия может вернуться?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-тым женским отделением республиканского научно-практического центра психического здоровья, специалист по нарушению пищевого поведения:
Да, она можетр вернуться, если её не лечить. Но когда её грамотно лечат, и когда пациеты грамотно лечатся и осознанно подходят к вопросу избавиться от этой болезни, тогда она не возвращается.

# общество # Анорексия # Консультация врача # Фотофакт # Светлана Мельгуй

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