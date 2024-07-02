Российские студенты присоединятся к параду на День Независимости Беларуси

Сохранить историческую правду сообща. Масштабный молодежный форум «Россия – Беларусь. Преступления нацистов без срока давности» проходит в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников проекта около сотни молодых людей из двух стран. Это активные студенты исторических факультетов, молодые ученые и преподаватели. В программе не только лекции и выступления ведущих политологов, историков, журналистов, но и практическая часть. Так, 1 июля молодые люди посетили Хатынь.

Владимир Привиденцев, студент Волгоградского государственного аграрного университета (Россия): Место очень символичное, там сразу проникаешься всем этим духом, страданием и трагедией людей. Что связано с нашим проектом, что мы пытаемся донести до людей о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Это все не нужно забывать.

Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения России: Пространство исторической памяти, все, что связано с Великой Отечественной войной, с преступлениями нацистов – это наша общая история. И знать ее, транслировать следующим поколениям должна наша молодежь. Со стороны Российской Федерации присутствуют молодые ребята из 24 регионов нашей страны, со стороны Республики Беларусь – семь регионов.

Один из ключевых вопросов, которые обсудят на форуме, – как вовлекать в работу над сохранением исторической памяти молодых людей. Парни и девушки из России и Беларуси поделятся своим опытом, предложат актуальные подходы, и вполне возможно, что скоро мы увидим новые молодежные проекты.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Задача, еще раз подчеркну, – сохранение исторической памяти, формирование исторического мировоззрения и формирование настоящих патриотов, которые любят историю, знают ее и любят свои страны.

В рамках форума молодые ученые посетят урочище Уручье, музей Великой Отечественной и присоединятся к параду на 3 июля. Продлится форум четыре дня.