Росписи, витражи, история! Съездить в лепельский костёл – идея для маршрута на выходные

Белоснежный, классический, утопающий в цветах! Костел святого Казимира – что неземной островок в Лепеле, источник благодати. С высоты птичьего полета он напоминает крест и оберегает город. В 2024 году католическому приходу 420 лет.
Белоснежный, классический, утопающий в цветах! Костел святого Казимира – что неземной островок в Лепеле, источник благодати. С высоты птичьего полета он напоминает крест и оберегает город. В 2024 году католическому приходу 420 лет.
Первый деревянный храм здесь появился благодаря канцлеру ВКЛ Льву Сапеге и был освящен в далеком 1604 году. Но его забрал пожар. Спустя время в 1876 по проекту архитектора Мочулевича возвели новую жемчужину в камне.
Владимир Заянчковский, ксендз костела святого Казимира:
В этом костеле и электрощитовая была, и склад ГСМ был. Здесь реально, когда зайти в костел, можно чуть-чуть услышать даже запах какого-то топлива или мазута какой-то. Мы с этим боремся, но это тоже история. Сюда приехал первый священник в 1990 году – ксендз Мечислав. Ему тогда принесли этот крест, выловили рыбаки где-то на берегу Лепельского озера. И этот крест долгое время у людей был в сарае или в гараже. Просто приехала вышка, заехала в костел. И начали поднимать человека, который будет вешать этот крест. Ксендз Мечислав рассказывает: я отворачиваюсь, а люди приходили в воскресенье на службу, отворачиваюсь – и все люди стоят и плачут.
К сожалению, из-за гонений на религию были утрачены росписи на стенах и барочные алтари. Но парафияне всеми силами стараются возродить былое величие и красоту. Наполняют пространство ковкой, резьбой и другими произведениями искусства. Здесь божественно красиво снаружи и внутри. К юбилейному году открыли мини-музей. Теперь окунуться в историю и прикоснуться к святыням может каждый желающий.
Чем примечателен костел в Лепеле – смотрите в видео.