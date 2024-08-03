Росписи, витражи, история! Съездить в лепельский костёл – идея для маршрута на выходные

Владимир Заянчковский, ксендз костела святого Казимира:

В этом костеле и электрощитовая была, и склад ГСМ был. Здесь реально, когда зайти в костел, можно чуть-чуть услышать даже запах какого-то топлива или мазута какой-то. Мы с этим боремся, но это тоже история. Сюда приехал первый священник в 1990 году – ксендз Мечислав. Ему тогда принесли этот крест, выловили рыбаки где-то на берегу Лепельского озера. И этот крест долгое время у людей был в сарае или в гараже. Просто приехала вышка, заехала в костел. И начали поднимать человека, который будет вешать этот крест. Ксендз Мечислав рассказывает: я отворачиваюсь, а люди приходили в воскресенье на службу, отворачиваюсь – и все люди стоят и плачут.