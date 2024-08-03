Президент поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Компартии Вьетнама

Президент Вьетнама То Лам стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны. Это решение единогласно принято на внеочередном пленуме ЦК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом То Лам стал третьим лидером страны после основателя социалистической республики Хо Ши Мина, кто совмещает высшую партийную и государственную должности. С избранием на высокий пост То Лама поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение взаимодействия двух стран, реализацию достигнутых договоренностей и определение новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества.