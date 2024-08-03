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Президент поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Компартии Вьетнама

03 августа 2024 14:07
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Президент Вьетнама То Лам стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны. Это решение единогласно принято на внеочередном пленуме ЦК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Компартии Вьетнама-1

Таким образом То Лам стал третьим лидером страны после основателя социалистической республики Хо Ши Мина, кто совмещает высшую партийную и государственную должности. С избранием на высокий пост То Лама поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение взаимодействия двух стран, реализацию достигнутых договоренностей и определение новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Александр Лукашенко # То Лам

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