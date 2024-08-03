Как устроена железная дорога – поговорили с сотрудниками БЖД накануне профессионального праздника

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают труженики Белорусской железной дороги. Чтобы поезд из пункта А в пункт Б прибыл в срок, а поездка прошла максимально комфортно, трудится целая армия профессионалов: машинисты, диспетчеры, составители поездов, путевые обходчики, кассиры и, конечно, проводники. О том, как работает БелЖД и где куют кадры для стальной магистрали, расспросим наших гостей.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона минского отделения Белорусской железной дороги, и Максим Марков, начальник Детской железной дороги им. К.С. Заслонова.
Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона минского отделения Белорусской железной дороги:
Я изначально поступала на преподавателя английского языка и социального педагога. Доучилась до третьего курса, но так получилось, что судьба внесла коррективы. И в тяжелый для меня момент железная дорога подставила свое могучее стальное плечо – и я стала работать проводником пассажирского вагона.
Максим Марков, начальник Детской железной дороги им. К.С. Заслонова:
Для меня День железнодорожника – это особенный праздник. Праздник из моего детства. С 12 лет я посещал Детскую железную дорогу, это мои первые воспоминания, первые друзья, первое становление к профессии. Когда вы надеваете красивую железнодорожную форму, вы чувствуете груз ответственности. Чувствуешь себя взрослым, потому что на Детской железной дороге перед детьми ставят взрослые задачи. И очень приятно, когда тебе доверяют ответственное дело.
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