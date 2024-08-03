Белорусы взяли 13 медалей на ЧМ для спортсменов с нарушениями слуха – пообщались с участницей старта

Воля к победе, которую не сломить. Триумфальное выступление белорусских спортсменов с нарушениями слуха прошло на чемпионате мира по легкой атлетике в Китае. Всего в активе нашей команды оказалось 13 наград: 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Елена Терентьева, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:

Хочу поблагодарить Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а также Республиканский центр олимпийской подготовке по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. У меня две медали: бронза на 400 метров бег и на 800 метров – серебро.

Чемпионат проводился на олимпийском стадионе легкой атлетике. Очень сложные климатические условия были, поэтому соревнования начинались в 5 вечера, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Было замечательное размещение, питание, судейство и награждение.

Отличие этого ЧМ от других в том, что очень престижные соревнования, на высоком уровне. На этом чемпионате было завоевано 13 медалей, в 2021-м в Польше было завоевано 12 медалей. Подготовка ведется каждый день, хорошая физическая форма, следим за питанием, за режимом и готовимся к соревнованиям.