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Роспечать: «Без вдумчивого и внимательного чтения конкурентоспособного человека не воспитать»

13 февраля 2019 11:54
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Событие с большой буквы. Выставочный комплекс «БелЭкспо» стал центром притяжения читателей всех возрастов, рассказали в программе  «Минск и минчане». Здесь прошла 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.

На одной площадке – сотни издательств из десятка стран ближнего и дальнего зарубежья, последние книжные тренды и эксклюзивные издания.

Посетители не только смогли полистать новинки, но и лично пообщаться с авторами. А в современном мире гаджетов томик в переплёте выглядит ещё эффектнее.

Роспечать: «Без вдумчивого и внимательного чтения конкурентоспособного человека не воспитать»-1

Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать):
Появляются новые книги, новые издания, появляются новые поколения читателей. Главное – поддерживать эту традицию. Без вдумчивого и внимательного чтения конкурентоспособного человека не воспитать и не вырастить.

# Книги # общество # Владимир Григорьев

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