Роспечать: «Без вдумчивого и внимательного чтения конкурентоспособного человека не воспитать»

Событие с большой буквы. Выставочный комплекс «БелЭкспо» стал центром притяжения читателей всех возрастов, рассказали в программе «Минск и минчане». Здесь прошла 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.

На одной площадке – сотни издательств из десятка стран ближнего и дальнего зарубежья, последние книжные тренды и эксклюзивные издания.

Посетители не только смогли полистать новинки, но и лично пообщаться с авторами. А в современном мире гаджетов томик в переплёте выглядит ещё эффектнее.