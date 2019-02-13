Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии

Новости Беларуси. Законопроект о судебно-экспертной деятельности готовится к первому чтению на весенней сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ позволит создать единые требования ко всем судебным экспертам. Планируется, что криминалисты получат равные полномочия в уголовном, хозяйственном, гражданском и административном процессах.

По мнению специалистов, в первую очередь документ позволит повысить качество правосудия. Сегодня депутатам рассказали об основных направлениях работы экспертов и показали, как выглядит современное криминалистическое оборудование.

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны выявить ряд проблем, которые возникают в правоприменительной практике для того, чтобы устранить пробелы в разработанном проекте закона. Итогом нашей совместной работы должен стать качественный законопроект.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Впервые предлагается на уровне законодательства регулирование целой сферы деятельности, не только нашей структуры, но и частных судебных экспертов, а также небольших экспертных подразделений, которые существуют в таможенном комитете, пограничном комитете и Комитет государственной безопасности.