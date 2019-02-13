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Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии

13 февраля 2019 11:42
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Новости Беларуси. Законопроект о судебно-экспертной деятельности готовится к первому чтению на весенней сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии-1

Документ позволит создать единые требования ко всем судебным экспертам. Планируется, что криминалисты получат равные полномочия в уголовном, хозяйственном, гражданском и административном процессах.

Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии-4

По мнению специалистов, в первую очередь документ позволит повысить качество правосудия. Сегодня депутатам рассказали об основных направлениях работы экспертов и показали, как выглядит современное криминалистическое оборудование.

Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии-7

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны выявить ряд проблем, которые возникают в правоприменительной практике для того, чтобы устранить пробелы в разработанном проекте закона. Итогом нашей совместной работы должен стать качественный законопроект.

Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии-10

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Впервые предлагается на уровне законодательства регулирование целой сферы деятельности, не только нашей структуры, но и частных судебных экспертов, а также небольших экспертных подразделений, которые существуют в таможенном комитете, пограничном комитете и Комитет государственной безопасности.

Законопроект о судебно-экспертной деятельности рассмотрят на весенней сессии-13

В Беларуси – порядка трех тысяч судебных экспертов. Благодаря их работе каждый год удаётся раскрыть более 20 тысяч преступлений. Их исследования играют важнейшую роль в судебных процессах.

# Судебная экспертиза # общество # Наталья Гуйвик # Фотофакт

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