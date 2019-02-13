Ребёнок у жарочной печи, пакет вместо шапочки: проверили, соблюдают ли санитарные нормы при продаже шаурмы

В первом же павильоне на рабочем месте не оказалось ни директора, ни повара, зато возле жарочной печи вместо продавца гостей встречает годовалый ребёнок.

Чтобы проверить, как обстоят дела с соблюдением санитарных норм у фастфуд-заведений столицы, съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» приехала на крупный продовольственный рынок Минска.

В следующем мини-кафе познакомиться с поваром нам, всё-таки, удалось. Без перчаток, головного убора, зато с запрещёнными санитарными нормами часами.

Почему у вас в кухне находится ребенок?

Наспех соорудив головной убор из подручных материалов и облачившись в фартук, мужчина принялся за приготовление блюда. Каких-то 5 минут – и модная шаурма готова! Диетологи всё же рекомендуют не увлекаться таким фастфудом.

– Нету, у меня ничего нет.

Марта Марудова, диетолог:

Продукты быстрого приготовления, которые продаются в ларьках, на улице, ещё где-то, в рационе должны быть в минимальных дозировках. Если мы, всё-таки, выбираем такой продукт, то овощи обязательно должны быть как составляющее.

Мы должны убедиться в безопасности этого продукта. Любые подозрения в том, что продукт несвежий, в его сроке годности, в его качестве, любые подозрения должны нас отвернуть от покупки раз и навсегда.

Лаваш, овощи, мясо и фирменный соус – казалось бы, такое и испортить сложно. Но специалисты и тут бьют тревогу: главная опасность при покупке шаурмы наступает летом, когда риск купить несвежий продукт возрастает в разы.