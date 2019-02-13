«Диалог сразу начался с угрозы»: за случайно разбитое стекло в поликлинике студенту грозит уголовная ответственность?

В сентябре 17-летний Сергей отправился в поликлинику, чтобы получить выписку из медкарты, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Иногородний студент одного из столичных колледжей страдает сахарным диабетом, документ был необходим, чтобы получить инсулин.
В медучреждении уверили: сделать его быстро не получится, и молодой человек ушёл. Обратно его вернул телефонный звонок – в разговоре медики уверяли: они успеют выдать необходимую справку. Сергей вернулся, но и в этот раз ушёл с пустыми руками. Парень поспешил покинуть здание, ведь именно в этот вечер собирался ехать к родителям в другой город.
Сергей Баранов, студент:
Подхожу к двери. Открываю одну дверь за ручку, получается, а вторую дверь пихаю. И стекло разбивается. Резко. Осколки эти падают. Я просто уже левой рукой открыл дверь, вышел, отряхнулся, ну и пошёл дальше.
Про случайно разбитое стекло молодой человек не сказал ни слова ни сотрудникам поликлиники, ни родным. И каково же было удивление родителей, когда через неделю после происшествия они получили повестку из милиции.
В качестве доказательств вины их сына правоохранители предоставили видео с камер наблюдения. Правда, техника не зафиксировала момент самого ЧП, на этих кадрах лишь видно, что молодой человек выходит из учреждения, отряхивая руку.
Андрей Баранов, отец Сергея:
Просмотрели видео, на котором внутренняя камера и наружная. Парень перед моим сыном выходил. Приблизительно 3 секунды время прохождения тамбура. И сын входит и выходит. Всё.
Даже после этого ЧП видеокамеры в тамбуре поликлиники так и не появились. Сергею от этого легче не стало: неприятный разговор в отделении милиции с составлением протокола к тому времени уже состоялся. В версию, что стеклопакет разбился по случайности, правоохранители категорически не верят.
Сергей Баранов:
Диалог сразу начался, можно сказать, с угрозы. На меня давили, говорили: на 15 суток тебя посадим, и сказали: пиши, как было. Мол, ты разбил стекло. Ну, я написал.
Чтобы разойтись миром, отец студента предложил выход – сделать ремонт стекла за свой счёт. Медики были не против. Александр нанял мастера и тот починил двери. Стекольщик обмолвился: состояние объекта всё же вызывает у него опасение, ведь вместо положенного по ГОСТу триплекса или калёного стекла в двери стоит обычное.
Инесса Сафронова, главный врач УЗ «22-я городская детская поликлиника г. Минска»:
Имущество они восстановили. И мы даже написали письмо и сказали в Следственном комитете, что претензий к этой семье и к мальчику не имеем. То, что повреждено, то восстановлено.
На этом в истории можно было бы поставить точку. Но не тут-то было! Дело про разбитое стекло уже было передано в Следственный комитет, а далее на молодого человека чередой посыпались судебные разбирательства.
Владислав Пехота, адвокат:
Нужно понимать, что уголовно наказуемое хулиганство является делом публичного обвинения. И примирение с потерпевшим не является основанием для прекращения уголовного дела. В качестве санкций за преступление предусмотрено частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса такие виды, как штраф, общественные работы, исправительные работы, арест и лишение свободы сроком до трёх лет.
Сергею настойчиво предлагают признать вину и выплатить штраф. И даже отсутствие претензий у администрации поликлиники от этого не спасает.
Андрей Баранов:
В личной беседе с начальником СК он мне объясняет: если вы признаете свою вину, тогда мы переведём его в административное. Заплатите там штраф и всё. Я говорю: как признать вину, если человек не виновен? Говорит, а что ему будет, он несовершеннолетний, ничего страшного.
Пока судебное дело в производстве, правоохранители не дают официальных комментариев. Между тем, Сергею и его семье пришлось пережить уже 2 изматывающих судебных заседания, в процессе которых выяснились новые подробности. Так, в деле появились свидетели.
Андрей Баранов:
2 девушки. Одна пошла свидетелем, что она видела, что с метров 15 она видела, как он, находясь в тамбуре, сжал руку в кулак, отвел её назад, произвёл удар в стекло, но куда именно, она не видела.
Все поданные ходатайства и жалобы со стороны студента суд отклонил. Дело о разбитом стекле уже переросло в сотни страниц судебных разбирательств. Впереди у Сергея – очередная комиссия, которая должна установить вменяемость подозреваемого в день ЧП. Поможет ли это разрешению конфликта, пока неясно.