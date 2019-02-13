«Диалог сразу начался с угрозы»: за случайно разбитое стекло в поликлинике студенту грозит уголовная ответственность?

В сентябре 17-летний Сергей отправился в поликлинику, чтобы получить выписку из медкарты, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Иногородний студент одного из столичных колледжей страдает сахарным диабетом, документ был необходим, чтобы получить инсулин.

В медучреждении уверили: сделать его быстро не получится, и молодой человек ушёл. Обратно его вернул телефонный звонок – в разговоре медики уверяли: они успеют выдать необходимую справку. Сергей вернулся, но и в этот раз ушёл с пустыми руками. Парень поспешил покинуть здание, ведь именно в этот вечер собирался ехать к родителям в другой город.

Сергей Баранов, студент:

Подхожу к двери. Открываю одну дверь за ручку, получается, а вторую дверь пихаю. И стекло разбивается. Резко. Осколки эти падают. Я просто уже левой рукой открыл дверь, вышел, отряхнулся, ну и пошёл дальше.

Про случайно разбитое стекло молодой человек не сказал ни слова ни сотрудникам поликлиники, ни родным. И каково же было удивление родителей, когда через неделю после происшествия они получили повестку из милиции. В качестве доказательств вины их сына правоохранители предоставили видео с камер наблюдения. Правда, техника не зафиксировала момент самого ЧП, на этих кадрах лишь видно, что молодой человек выходит из учреждения, отряхивая руку.

Андрей Баранов, отец Сергея:

Просмотрели видео, на котором внутренняя камера и наружная. Парень перед моим сыном выходил. Приблизительно 3 секунды время прохождения тамбура. И сын входит и выходит. Всё.

Даже после этого ЧП видеокамеры в тамбуре поликлиники так и не появились. Сергею от этого легче не стало: неприятный разговор в отделении милиции с составлением протокола к тому времени уже состоялся. В версию, что стеклопакет разбился по случайности, правоохранители категорически не верят. Сергей Баранов:

Диалог сразу начался, можно сказать, с угрозы. На меня давили, говорили: на 15 суток тебя посадим, и сказали: пиши, как было. Мол, ты разбил стекло. Ну, я написал. Чтобы разойтись миром, отец студента предложил выход – сделать ремонт стекла за свой счёт. Медики были не против. Александр нанял мастера и тот починил двери. Стекольщик обмолвился: состояние объекта всё же вызывает у него опасение, ведь вместо положенного по ГОСТу триплекса или калёного стекла в двери стоит обычное. Инесса Сафронова, главный врач УЗ «22-я городская детская поликлиника г. Минска»:

Имущество они восстановили. И мы даже написали письмо и сказали в Следственном комитете, что претензий к этой семье и к мальчику не имеем. То, что повреждено, то восстановлено. На этом в истории можно было бы поставить точку. Но не тут-то было! Дело про разбитое стекло уже было передано в Следственный комитет, а далее на молодого человека чередой посыпались судебные разбирательства.