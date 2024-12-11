В Витебске наградили лучшие студенческие отряды

Молодежь – будущее страны, наше новое инициативное и, что очень важно, трудолюбивое поколение. По всей стране в эти дни подводят итоги третьего трудового семестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежь – будущее страны, наше новое инициативное и, что очень важно, трудолюбивое поколение. По всей стране в эти дни подводят итоги третьего трудового семестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне лучшие студенческие отряды чествовали в Витебске. Участниками масштабного мероприятия стали бойцы, командиры и комиссары отрядов, ветераны движения и руководители организаций, где работала молодежь. За семестр в регионе получили работу более семи тысяч человек.
Дарина Конопацкая, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Движение студотрядов – это безграничные возможности для студентов. В первую очередь это рабочие места. То есть мы можем спокойно поехать в лагерь, отработать и получить заработную плату.
Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Наши ребята трудились как на областных проектах, так и на республиканских, так и на междугородних. И очень приятно, что они приехали, привезли с собой награды, дипломы, грамоты. Работали в «Артеке», на МТЗ, на МАЗе. Работали в «Орленке». Работали также в «Зубренке». Работали на стройках. Мы строили в Орше поликлинику шестую. Мы строили в Витебске дороги, причем в сжатые сроки. Поэтому это действительно праздник для ребят.
Всего же в 2024 году в Беларуси и за пределами работали более 400 студенческих отрядов Витебского региона. Уже 13 декабря БРСМ подведет республиканские итоги третьего трудового семестра.