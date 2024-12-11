В Витебске наградили лучшие студенческие отряды

Молодежь – будущее страны, наше новое инициативное и, что очень важно, трудолюбивое поколение. По всей стране в эти дни подводят итоги третьего трудового семестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне лучшие студенческие отряды чествовали в Витебске. Участниками масштабного мероприятия стали бойцы, командиры и комиссары отрядов, ветераны движения и руководители организаций, где работала молодежь. За семестр в регионе получили работу более семи тысяч человек. Дарина Конопацкая, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Движение студотрядов – это безграничные возможности для студентов. В первую очередь это рабочие места. То есть мы можем спокойно поехать в лагерь, отработать и получить заработную плату.