Роскошная свадьба сына султана Брунея: изумруды размером с яйцо и обувь, инкрустированная кристаллами

Новости Брунея. В прошедшие выходные сын одного из богатейших людей в мире, султана Брунея, 31-летний принц Абдул Малик, взял в жены свою возлюбленную, 22-летнюю Даянгку Раабиатуль Адавия Пенгиран Хаджи Болкия.

По сообщению Mirror, церемония прошла в 1.788-комнатном королевском дворце в столице Брунея. Бандар-Сери-Бегаван в присутствии друзей, родственников и почетных гостей со всего мира. Свадебное торжество началось 5 апреля и продлится до 15 апреля.