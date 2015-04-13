Роскошная свадьба сына султана Брунея: изумруды размером с яйцо и обувь, инкрустированная кристаллами
Новости Брунея. В прошедшие выходные сын одного из богатейших людей в мире, султана Брунея, 31-летний принц Абдул Малик, взял в жены свою возлюбленную, 22-летнюю Даянгку Раабиатуль Адавия Пенгиран Хаджи Болкия.
По сообщению Mirror, церемония прошла в 1.788-комнатном королевском дворце в столице Брунея. Бандар-Сери-Бегаван в присутствии друзей, родственников и почетных гостей со всего мира. Свадебное торжество началось 5 апреля и продлится до 15 апреля.
Свадебная церемония потрясает своей роскошью: наряды из золота, инкрустированные бриллиантами. Букет невесты, сделанный из драгоценных камней, и обувь из кристаллов. На голову невесты надета бриллиантовая тиара с 6 изумрудами.
Принц Абдул Малик – младший сын султана Хассанала Болкиаха и его супруги Салехи, занимает второе место в очереди на престол. Его невеста - аналитик в сфере информационных технологий.
Бруней расположен в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Борнео и является крупным поставщиком газа и нефти. В 1984 году получил независимость от Великобритании. Султанат государства восходит к 15 веку.