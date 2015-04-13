65-летняя жительница Германии, мать тринадцати детей, беременна четверней

Новости Германии. 65-летний школьный учитель собирается стать самой пожилой матерью четверых близнецов. Об этом сообщает Daily Mail. У немки Аннегрет Рауниг уже есть 13 детей, и ее удивительная история будет показана в документальном фильме по телевидению.

Зачатие произошло искусственным путем при помощи донорских яйцеклеток и сперматозоидов. Фрау Рауниг, которая находится на 21-й неделе беременности, сказала, что была «в шоке», когда УЗИ показало, что она носит четверых. Ее гинеколог сначала предложил прибегнуть к селекции (когда развитие одного или нескольких эмбрионов прерывается), но она отказалась. Учитель английского и русского языков, которая планирует уйти на пенсию в этом году, сказала, что она решила завести еще детей, поскольку «все еще находится в хорошей физической форме» и способна позаботиться о них. Она добавила: «Я не думаю, что возникнут проблемы».

Фрау Рауниг из Берлина, кстати, уже попадала на страницы немецких газет, когда родила дочь Лейлу в возрасте 55 лет. Она рассказала СМИ, что не боится за то, каким будет ее будущее через пять лет, с дочерью-подростком и четверней, так как она надеется, что останется здоровой. Все ее 13 детей (старшему сыну исполнилось 44 года) от пяти разных отцов, и у фрау Рауниг есть уже семеро внуков.