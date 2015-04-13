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Актриса Гвинет Пэлтроу планирует прожить на 29 долларов в неделю

13 апреля 2015 13:06
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Новости США. В своем Twitter 42-летняя актриса, поклонница здорового образа жизни и мама 2 детей Гвинет Пэлтроу, сообщила, что она планирует тратить на питание всего 29 долларов в неделю. Также она опубликовала фотографию продуктов и прокомментировала свои покупки.

Актриса Гвинет Пэлтроу планирует прожить на 29 долларов в неделю-1

Гвинет Пэлтроу, актриса (сообщение в Twitter):

Это то, что вы можете купить в продуктовом магазине за 29 долларов. То, на что люди, получающие продовольственные талоны, должны жить в течении недели.

По сообщению FoxNews, знаменитость, чья книга по здоровому питанию “Это все хорошо” вызвала в свое время неоднозначное мнение общественности, а список опубликованных продуктов поразил читателей своей дороговизной, решила поддержать движение #FoodBankNYCChallenge. Оно было основано знаменитым шеф-поваром Марио Батали и направлено на повышение осведомленности населения о голоде и нищете в Соединенных Штатах. Люди, принимающие участие в этом вызове, должны будут питаться по продовольственным талонам для малоимущих.

Актриса Гвинет Пэлтроу планирует прожить на 29 долларов в неделю-4

Гвинет Пэлтроу, актриса:

Я люблю поесть, поэтому много тренируюсь, пять раз в неделю по 45 минут занимаюсь кардиотренировками, и еще 45 минут уделяю работе над мышечной структурой тела. Если я съедаю больше, чем планировала, занимаюсь дополнительное время. 

Я не всегда питаюсь правильно, например вчера на ужин у меня были жареные моллюски, паста с утиным паштетом и два бокала красного вина. Когда я хочу сбросить немного веса, я ем меньше пасты, хлеба и картофеля. Перед прошлогодней премьерой “Железного человека-2” я в течении 3 дней пила зеленые соки и ела салаты.

# общество # Фотофакт # Звезды # Гвинет Пэлтроу # Марио Батали

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