Актриса Гвинет Пэлтроу планирует прожить на 29 долларов в неделю

Новости США. В своем Twitter 42-летняя актриса, поклонница здорового образа жизни и мама 2 детей Гвинет Пэлтроу, сообщила, что она планирует тратить на питание всего 29 долларов в неделю. Также она опубликовала фотографию продуктов и прокомментировала свои покупки.

Гвинет Пэлтроу, актриса (сообщение в Twitter):

Это то, что вы можете купить в продуктовом магазине за 29 долларов. То, на что люди, получающие продовольственные талоны, должны жить в течении недели.

По сообщению FoxNews, знаменитость, чья книга по здоровому питанию “Это все хорошо” вызвала в свое время неоднозначное мнение общественности, а список опубликованных продуктов поразил читателей своей дороговизной, решила поддержать движение #FoodBankNYCChallenge. Оно было основано знаменитым шеф-поваром Марио Батали и направлено на повышение осведомленности населения о голоде и нищете в Соединенных Штатах. Люди, принимающие участие в этом вызове, должны будут питаться по продовольственным талонам для малоимущих.