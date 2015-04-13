Голодный бородатый дракон стал новым хитом YouTube

Новости США. Буквально с каждым часом видео с этой ящерицей в главных ролях становится все более популярным на YouTube - уже более 5 тысяч просмотров! Дело в том, что...

если этот бородатый дракон проголодался, он начинает кивать головой!

Вот бы все домашние питомцы были такими воспитанными!

На видео, которое Шеннен Хассейн выложила в Сеть, слышно, как хозяйка питомца спрашивает любимицу по кличке Лиз, голодна ли та. Возможно, другие животные ничего бы не поняли, но только не эта милая ящерица! В ответ она начинает кивать головой.

Подпись к видео поясняет, что животное выполняет действие не потому, что оно очень смышленое...

Шеннен Хассейн, хозяйка бородатого дракона:

Она всего лишь пристально следит за движением моей руку, но тем не менее, я считаю это видео очень милым.

Ее любимое лакомство - большие черви, ради которых она готова сделать что угодно.