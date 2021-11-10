Роман Когодовский будет учиться в лицее МВД

Новости Беларуси. Герой, за судьбой которого, без преувеличения, следила вся страна. 12-летний Роман Когодовский, который спас своего младшего брата из пожара, стал частью дружной семьи лицеистов МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 ноября мальчик вместе с родными побывал в учреждении образования, где в торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил ему парадную форму лицеиста и наручные часы. Сбылась давняя мечта мальчика, который своим подвигом уже подтвердил, что достоин носить милицейские погоны, рискуя собой ради спасения чьей-то жизни.