Роман Когодовский будет учиться в лицее МВД

Новости Беларуси. Герой, за судьбой которого, без преувеличения, следила вся страна. 12-летний Роман Когодовский, который спас своего младшего брата из пожара, стал частью дружной семьи лицеистов МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой, за судьбой которого, без преувеличения, следила вся страна. 12-летний Роман Когодовский, который спас своего младшего брата из пожара, стал частью дружной семьи лицеистов МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 ноября мальчик вместе с родными побывал в учреждении образования, где в торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил ему парадную форму лицеиста и наручные часы. Сбылась давняя мечта мальчика, который своим подвигом уже подтвердил, что достоин носить милицейские погоны, рискуя собой ради спасения чьей-то жизни.
Напомним, в начале месяца во Дворце Независимости Рома был награжден орденом «За личное мужество» из рук Президента. Государственных наград были удостоены и лечившие Рому врачи.
Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии (подробнее здесь).