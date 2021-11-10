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Роман Когодовский будет учиться в лицее МВД

10 ноября 2021 06:46
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Новости Беларуси. Герой, за судьбой которого, без преувеличения, следила вся страна. 12-летний Роман Когодовский, который спас своего младшего брата из пожара, стал частью дружной семьи лицеистов МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Когодовский будет учиться в лицее МВД-1

9 ноября мальчик вместе с родными побывал в учреждении образования, где в торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил ему парадную форму лицеиста и наручные часы. Сбылась давняя мечта мальчика, который своим подвигом уже подтвердил, что достоин носить милицейские погоны, рискуя собой ради спасения чьей-то жизни.

Роман Когодовский будет учиться в лицее МВД-4

Напомним, в начале месяца во Дворце Независимости Рома был награжден орденом «За личное мужество» из рук Президента. Государственных наград были удостоены и лечившие Рому врачи.

Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии (подробнее здесь).

# Образование в Беларуси # общество # Роман Когодовский # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Фотофакт

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