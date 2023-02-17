Роман Головченко встретился с наблюдательным советом Банка развития

Новости Беларуси. Сбор информации в агропромышленном комплексе и бюджетной сфере автоматизируют. Премьер-министр Роман Головченко провел заседание наблюдательного совета Банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания результаты работы Агентства сервисизации и реинжиниринга. В последнее время направления его деятельности существенно расширились. Сегодня это не только работа по оптимизации и цифровизации административных процедур, но и создание таких цифровых ресурсов в различных сферах, как реестры метаданных, электронных сервисов, нормативно-справочной информации и не только. Сегодня основная задача, поставленная правительством – стремительное сокращение административной нагрузки за счет цифровизации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

И бизнес всех форм собственности, и граждане возлагают на государство большие надежды по скорейшему сокращению административной нагрузки. Во-вторых, сейчас как никогда эффективность принятия управленческих решений во многом зависит от оперативности в сборе и качественной аналитической обработки данных.

Обсудили на заседании и ход работ по выполнению поставленных задач правительством, источники финансирования реализуемых проектов, а также существующие препятствия при наращивании темпов работ.