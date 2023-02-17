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В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа

17 февраля 2023 07:33
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Новости Беларуси. Торжественное открытие экспозиции «Память на крови» прошло в Борисовском объединенном музее. Выставка посвящена геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа-1

Среди экспонатов – около 200 археологических предметов, которые нашли на территории оккупированного района, а также личные вещи вернувшихся из плена. Пригласили на памятное мероприятие и учеников средней школы № 24. В учреждении образования большое внимание уделяют исследованию того страшного периода в истории Беларуси.

В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа-4

Анастасия Богдан, ученица средней школы № 24:
Наш проект называется «Лічбы на сэрцы». Мы занимаемся этим уже третий год. В этом проекте у нас идет цель – освещение Великой Отечественной войны. Также мы участвовали в международной конференции. Главная задача этого проект – хранить память о наших предках.

В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа-7

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:
Все экспозиционные предметы найдены на месте «Шталага 382-го». Они помогают установить пропавших без вести людей – это тоже, наверное, хорошая такая весть из этого прошлого. Хоть и очень страшная.

В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа-10

Ирина Арешко, и.о. прокурора Борисовского района:
В ходе расследования установлено, что на территории Борисовского района сожжено более 170 деревень, погибло более 50 тысяч мирного населения. Нам поступают новые архивные документы, они анализируются, изучаются.

В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа-13

Объем документов, которые предоставила Прокуратура, внушительный. Поэтому часть материалов оцифровали и загрузили на информационную панель. Со временем экспозиция будет пополняться.

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Богдан # Лилия Вязович # Ирина Арешко # Фотофакт

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