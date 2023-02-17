В Борисовском объединённом музее открыли выставку, посвящённую геноциду белорусского народа

Новости Беларуси. Торжественное открытие экспозиции «Память на крови» прошло в Борисовском объединенном музее. Выставка посвящена геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественное открытие экспозиции «Память на крови» прошло в Борисовском объединенном музее. Выставка посвящена геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди экспонатов – около 200 археологических предметов, которые нашли на территории оккупированного района, а также личные вещи вернувшихся из плена. Пригласили на памятное мероприятие и учеников средней школы № 24. В учреждении образования большое внимание уделяют исследованию того страшного периода в истории Беларуси.
Анастасия Богдан, ученица средней школы № 24:
Наш проект называется «Лічбы на сэрцы». Мы занимаемся этим уже третий год. В этом проекте у нас идет цель – освещение Великой Отечественной войны. Также мы участвовали в международной конференции. Главная задача этого проект – хранить память о наших предках.
Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:
Все экспозиционные предметы найдены на месте «Шталага 382-го». Они помогают установить пропавших без вести людей – это тоже, наверное, хорошая такая весть из этого прошлого. Хоть и очень страшная.
Ирина Арешко, и.о. прокурора Борисовского района:
В ходе расследования установлено, что на территории Борисовского района сожжено более 170 деревень, погибло более 50 тысяч мирного населения. Нам поступают новые архивные документы, они анализируются, изучаются.
Объем документов, которые предоставила Прокуратура, внушительный. Поэтому часть материалов оцифровали и загрузили на информационную панель. Со временем экспозиция будет пополняться.
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