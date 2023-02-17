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Михаил Орда: наниматели должны вкладываться в подготовку кадров не меньше, чем учебные заведения

17 февраля 2023 07:52
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Новости Беларуси. Кадры решают все, и вкладываться в их подготовку наниматели должны не меньше, чем учебные заведения. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на встрече с учащимися и педагогами Минского государственного механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: наниматели должны вкладываться в подготовку кадров не меньше, чем учебные заведения-1

Здесь готовят специалистов по самым разным специальностям: от слесаря – сборщика бытовой техники до аппаратчика широкого профиля производства фармпрепаратов. Некоторые профессии, по которым ведется подготовка, сегодня и вовсе в топе у нанимателей. Ежегодно учебное заведение выпускает около 200 рабочих и специалистов.

Михаил Орда: наниматели должны вкладываться в подготовку кадров не меньше, чем учебные заведения-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы говорим: престиж, рабочая специальность. Он зависит от многих вещей, складывается не из одного только полученного образования, а складывается из того, где человек работает, как работает, какую он зарплату получают, хватает ли ему на жизнь, хватает на семью. Есть ли перспективы получения жилья. Вот это все в совокупности и заложено в план, алгоритм наших действий совместных, которые мы сегодня реализуем, чтобы люди чувствовали, что если они получают образование, то это востребованное образование.

Михаил Орда: наниматели должны вкладываться в подготовку кадров не меньше, чем учебные заведения-7

Сегодня для стабильной и эффективной работы экономики необходимо комплексно подходить к вопросам подготовки кадров. Это касается и профориентационной работы, и взаимодействия учебных заведений с предприятиями реального сектора.

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# Образование в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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