Михаил Орда: наниматели должны вкладываться в подготовку кадров не меньше, чем учебные заведения

Новости Беларуси. Кадры решают все, и вкладываться в их подготовку наниматели должны не меньше, чем учебные заведения. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на встрече с учащимися и педагогами Минского государственного механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы говорим: престиж, рабочая специальность. Он зависит от многих вещей, складывается не из одного только полученного образования, а складывается из того, где человек работает, как работает, какую он зарплату получают, хватает ли ему на жизнь, хватает на семью. Есть ли перспективы получения жилья. Вот это все в совокупности и заложено в план, алгоритм наших действий совместных, которые мы сегодня реализуем, чтобы люди чувствовали, что если они получают образование, то это востребованное образование.