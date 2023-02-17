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60 тысяч цветов высадят в Клецком районе в 2023 году

17 февраля 2023 06:45
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Новости Беларуси. Один из самых «зеленых» райцентров Минской области станет еще ярче. В Клецком районе в 2023 году высадят более 60 тысяч цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 тысяч цветов высадят в Клецком районе в 2023 году-1

В декор будут включены многолетние и однолетние растения. Клумбы украсят петунии, гелиптерум, алиссум и другие цветы. Перед каждой посадкой разрабатываются схемы размещения растений, которые затем согласуют. Особое внимание центральным улицам Клецка. Работа по высадке растений сезонная. Ее проводят два раза в год.

60 тысяч цветов высадят в Клецком районе в 2023 году-4

Владимир Ермашевич, заместитель директора Клецкого ЖКХ:
Всегда у нас работники на теплице. И мы в том числе вместе с районным исполнительным комитетом стараемся, чтобы наш город выглядел красиво. Естественно, где-то приобретаются новые виды цветов, чтобы город был разнообразнее, высадка. Бывает, излишки мы реализуем другим предприятиям, чтобы на их территории тоже было достойно и красиво. Естественно, выращиваем не только цветы, но и деревья, кустарники.

60 тысяч цветов высадят в Клецком районе в 2023 году-7

В озеленение и цветочное убранство также вносят вклад жители Клецкого района. Они участвуют в оформлении придомовых территорий и своих приусадебных участков, создавая настроение не только себе, но и всем местным жителям.

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# Озеленение # общество # Владимир Ермашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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