60 тысяч цветов высадят в Клецком районе в 2023 году

Новости Беларуси. Один из самых «зеленых» райцентров Минской области станет еще ярче. В Клецком районе в 2023 году высадят более 60 тысяч цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декор будут включены многолетние и однолетние растения. Клумбы украсят петунии, гелиптерум, алиссум и другие цветы. Перед каждой посадкой разрабатываются схемы размещения растений, которые затем согласуют. Особое внимание центральным улицам Клецка. Работа по высадке растений сезонная. Ее проводят два раза в год.

Владимир Ермашевич, заместитель директора Клецкого ЖКХ:

Всегда у нас работники на теплице. И мы в том числе вместе с районным исполнительным комитетом стараемся, чтобы наш город выглядел красиво. Естественно, где-то приобретаются новые виды цветов, чтобы город был разнообразнее, высадка. Бывает, излишки мы реализуем другим предприятиям, чтобы на их территории тоже было достойно и красиво. Естественно, выращиваем не только цветы, но и деревья, кустарники.