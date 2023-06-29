Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны

Новости Беларуси. За труд, талант и преданность делу. Премьер-министр Беларуси по поручению Президента вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла 29 июня во Дворце Республики. Значительная часть награжденных – работники промышленной сферы. Роман Головченко подчеркнул, что сегодня отрасль работает стабильно, прирастая в объемах производства не первый год. Отметили сегодня также экономистов, ученых, педагогов и артистов. Глава правительства поблагодарил их за многолетний труд и за преданную службу своему Отечеству.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Каждый из присутствующих в этом зале своим ежедневным добросовестным трудом вносит весомый вклад в укрепление нашей независимости. Из таких маленьких, но очень ценных кирпичиков складывается и формируется стабильная и уверенно смотрящая в будущее суверенная Беларусь.

Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:

Чувство большой благодарности за то, что оценен труд. Я, конечно, хочу сказать прежде всего о своем коллективе, в котором работаю. Самохваловичская средняя школа Минского района, в которой я работаю, ровно 35 лет в роли директора. Поэтому это заслуга действительно моего большого коллектива.