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Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны

29 июня 2023 12:00
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Новости Беларуси. За труд, талант и преданность делу. Премьер-министр Беларуси по поручению Президента вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны-1

Торжественная церемония прошла 29 июня во Дворце Республики. Значительная часть награжденных – работники промышленной сферы. Роман Головченко подчеркнул, что сегодня отрасль работает стабильно, прирастая в объемах производства не первый год. Отметили сегодня также экономистов, ученых, педагогов и артистов. Глава правительства поблагодарил их за многолетний труд и за преданную службу своему Отечеству.

Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Каждый из присутствующих в этом зале своим ежедневным добросовестным трудом вносит весомый вклад в укрепление нашей независимости. Из таких маленьких, но очень ценных кирпичиков складывается и формируется стабильная и уверенно смотрящая в будущее суверенная Беларусь.

Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны-7

Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:
Чувство большой благодарности за то, что оценен труд. Я, конечно, хочу сказать прежде всего о своем коллективе, в котором работаю. Самохваловичская средняя школа Минского района, в которой я работаю, ровно 35 лет в роли директора. Поэтому это заслуга действительно моего большого коллектива.

Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны-10

Виктор Кириенко, руководитель социологической лаборатории Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:
Правильно было сказано, то, что сегодня представляет Беларусь – конечно, это промышленность, индустрия. Конечно, это интеллект, это то, что должно создавать и промышленность, и индустрию.

Всего государственных наград удостоены более 40 человек. По словам участников торжества, такие знаки внимания мотивируют к более высоким профессиональным результатам.

# Госнаграды # общество # Валентина Смоленская # Роман Головченко # Фотофакт

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