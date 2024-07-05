Учёные Беларуси и России обсудили сохранение исторической памяти в Минске

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. Сохранение исторической памяти и ценность Великой Победы обсудили в Институте философии Академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые Беларуси и России говорили о том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказывать молодому поколению.

Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья:

Мы сейчас отвечаем великую дату – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И это прекрасный повод, чтобы поговорить о том, в чем аксиология Победы, в чем ценность Победы и для России, и для Беларуси, и для нашего Союзного государства.

Ирина Старовойтова, ректор ГУО «Академия образования»:

Сейчас все, что мы можем сделать, – это в первую очередь актуализировать эти вопросы, говорить об этом, действовать, обучать и воспитывать нашу молодежь в тех ценностях, которые обеспечат в том числе понимание, что такое любовь к Родине, что такое истинный патриотизм и что такое защитить страны тогда, когда это потребуется.