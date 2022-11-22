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Роман Головченко проведёт переговоры с президентами Ирана и Сирии

22 ноября 2022 08:10
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Серию зарубежных визитов на этой неделе совершит премьер-министр Беларуси. Утром 22 ноября правительственный борт отправился в Тегеран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко проведёт переговоры с президентами Ирана и Сирии-1

В иранской столице Роман Головченко проведет переговоры с президентом Эбрахимом Раиси, а также с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером. Программой визита также предусмотрено участие в Белорусско-иранском бизнес-форуме, посещение ряда предприятий Ирана, а также переговоры, по итогам которых планируется подписание договоров о сотрудничестве.

Роман Головченко проведёт переговоры с президентами Ирана и Сирии-4

После этого белорусский премьер направится в Сирию. В Дамаске планируется встреча с Башаром Асадом и главой сирийского правительства. Кроме того, 24 ноября Роман Головченко посетит Сочи. В рамках визита запланирована встреча с губернатором Краснодарского края.

# Международное сотрудничество # общество # Роман Головченко # Эбрахим Раиси # Мохаммад Мохбер # Башар Асад # Хусейн Арнус # Фотофакт

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