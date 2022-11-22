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Световых точек в Могилёве стало на полторы тысячи больше

22 ноября 2022 07:14
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Новости Беларуси. Могилев становится ярче. И связано это не только с новыми застройками, которые выделяются современной иллюминацией. В городе в целом световых точек стало на полторы тысячи больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Световых точек в Могилёве стало на полторы тысячи больше-1

Особое внимание уделили придомовым территориям и выполнили монтаж примерно 12 километров световых линий. Зимой особенно заметны недочеты работы системы освещения, поэтому горсовет оперативно реагирует на обращения граждан.

Световых точек в Могилёве стало на полторы тысячи больше-4

Марина Старовойтова, начальник технического отдела Могилевского коммунального предприятия «Горсвет»:
Конечно, это было по просьбе граждан. Мы принимаем заявки от жителей города, на основании данных заявок выполняем подсветку дворовых территорий, проездов к школам, но и не только к школам. Тут не только красота важна, важны люди, чтобы им было удобно и безопасно гулять, возвращаться домой и идти на работу по улицам нашего города.

Световых точек в Могилёве стало на полторы тысячи больше-7

Кроме того, в областном центре появились светодиодные композиции. Яркие знаки обозначают границы Ленинского и Октябрьского районов. Такая иллюминация не только украшает город, но и становится новым местом для селфи.

# ЖКХ # общество # Марина Старовойтова # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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