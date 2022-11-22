Световых точек в Могилёве стало на полторы тысячи больше

Новости Беларуси. Могилев становится ярче. И связано это не только с новыми застройками, которые выделяются современной иллюминацией. В городе в целом световых точек стало на полторы тысячи больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Могилев становится ярче. И связано это не только с новыми застройками, которые выделяются современной иллюминацией. В городе в целом световых точек стало на полторы тысячи больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание уделили придомовым территориям и выполнили монтаж примерно 12 километров световых линий. Зимой особенно заметны недочеты работы системы освещения, поэтому горсовет оперативно реагирует на обращения граждан.
Марина Старовойтова, начальник технического отдела Могилевского коммунального предприятия «Горсвет»:
Конечно, это было по просьбе граждан. Мы принимаем заявки от жителей города, на основании данных заявок выполняем подсветку дворовых территорий, проездов к школам, но и не только к школам. Тут не только красота важна, важны люди, чтобы им было удобно и безопасно гулять, возвращаться домой и идти на работу по улицам нашего города.
Кроме того, в областном центре появились светодиодные композиции. Яркие знаки обозначают границы Ленинского и Октябрьского районов. Такая иллюминация не только украшает город, но и становится новым местом для селфи.