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Магнитная буря: на Солнце произошла самая мощная вспышка за 6 лет

16 декабря 2023 11:28
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Судя по этим кадрам, следующая информация никак не напугает. Из-за магнитной бури у некоторых людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сегодня может ухудшиться самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магнитная буря: на Солнце произошла самая мощная вспышка за 6 лет-1

Самую сильную за последние шесть лет вспышку на Солнце зафиксировали еще 14 декабря. Метеорологи предупредили, что такие активные явления грозят магнитными бурями. Они могут также нарушить работу электросетей и даже техники, интернета и мобильной связи.

# Космос # общество

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