Магнитная буря: на Солнце произошла самая мощная вспышка за 6 лет

Судя по этим кадрам, следующая информация никак не напугает. Из-за магнитной бури у некоторых людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сегодня может ухудшиться самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую сильную за последние шесть лет вспышку на Солнце зафиксировали еще 14 декабря. Метеорологи предупредили, что такие активные явления грозят магнитными бурями. Они могут также нарушить работу электросетей и даже техники, интернета и мобильной связи.