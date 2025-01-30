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Роман Головченко прилетел в Алматы на заседание межправсовета ЕАЭС

30 января 2025 11:09
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От вопросов работы внутреннего рынка ЕАЭС до перспектив реализации совместных проектов. Заседание Евразийского межправсовета 30 января пройдет в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко прилетел в Алматы на заседание межправсовета ЕАЭС-2

Белорусскую делегацию возглавляет Роман Головченко. Премьер-министр пару часов назад прилетел в Алматы. В программе визита 30 января также встреча с председателем Кабинета министров Кыргызстана. После белорусская делегация направится на заседание Евразийского межправсовета в узком составе. Стороны обсудят перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, инструменты расширения электронной торговли в союзе.

# ЕАЭС # Роман Головченко # Международное сотрудничество

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