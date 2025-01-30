Роман Головченко прилетел в Алматы на заседание межправсовета ЕАЭС

Прочитать эту книгу должен каждый белорус – сенаторы высоко оценили очерк «Наш Президент»

30 января издание представили сенаторам. Оно увидело свет совсем недавно – накануне выборов, но уже успело стать настоящим бестселлером. В столичных магазинах все экземпляры смели с полок в первые часы после поступления.