Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием Президентом. Дальнейших успехов на высоком посту 30 января белорусскому лидеру пожелал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции:

Я убежден, что существующее между нашими странами сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах в предстоящем периоде еще больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Пользуясь случаем, вновь выражаю Вашему Превосходительству пожелания здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу – процветания и благополучия.