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Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

30 января 2025 10:35
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием Президентом. Дальнейших успехов на высоком посту 30 января белорусскому лидеру пожелал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции:
Я убежден, что существующее между нашими странами сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах в предстоящем периоде еще больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Пользуясь случаем, вновь выражаю Вашему Превосходительству пожелания здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу – процветания и благополучия.

# Александр Лукашенко # Реджеп Тайип Эрдоган # Беларусь-Турция

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