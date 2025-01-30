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Король Бахрейна поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

30 января 2025 10:36
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В адрес Александра Лукашенко поступили поздравления из Бахрейна. Глава Королевства Хамад бен Иса аль-Халифа подтвердил глубокую признательность за дружественные двусторонние отношения между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король Бахрейна поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

Хамад бен Иса аль-Халифа, король Бахрейна:
Мы будем рады совместной работе с Вашим Превосходительством по укреплению отношений во всех областях на благо и в интересах наших дружественных стран и народов. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении Ваших президентских обязанностей по руководству республикой на предстоящем этапе для достижения амбиций и стремлений Вашего дружественного народа к дальнейшему прогрессу, процветанию и развитию.

Поздравления поступили и от наследного принца, премьер-министра этой страны. Сальман бен Хамад аль-Халифа также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в исполнении обязанностей во благо дружественного народа Беларуси.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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