Король Бахрейна поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко поступили поздравления из Бахрейна. Глава Королевства Хамад бен Иса аль-Халифа подтвердил глубокую признательность за дружественные двусторонние отношения между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хамад бен Иса аль-Халифа, король Бахрейна:

Мы будем рады совместной работе с Вашим Превосходительством по укреплению отношений во всех областях на благо и в интересах наших дружественных стран и народов. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении Ваших президентских обязанностей по руководству республикой на предстоящем этапе для достижения амбиций и стремлений Вашего дружественного народа к дальнейшему прогрессу, процветанию и развитию.

Поздравления поступили и от наследного принца, премьер-министра этой страны. Сальман бен Хамад аль-Халифа также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в исполнении обязанностей во благо дружественного народа Беларуси.