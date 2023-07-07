Кто может учиться в Минской духовной академии и зачем там открыли кабинет славяноведения и балканистики? Поговорили с архимандритом

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с ректором Минской духовной академии архимандритом Афанасием (Соколовым). Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

На неделе мы стали свидетелями открытия кабинета славяноведения и балканистики в Минской духовной академии. Почему это произошло сейчас? Беларусь становится страной, и духовно объединяющей славянские народы? Почему именно сейчас открыли кабинет славяноведения и балканистики в Минской духовной академии?

Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии:

Беларусь всегда была страной, которая вносила свой голос в общий голос славянских народов, и этот голос был голосом мира и созидания. Нам есть что сказать. Кабинет открылся в Академии как результат, определенный итог нашего многолетнего сотрудничества. Сначала мы встречались на научных площадках с учеными из других славянских стран, и возникла идея создания такого центра, кабинета, где такие встречи могли бы носить системный характер. Не только время от времени и не только чисто ученые встречи. Церковь и в XIX, и в XX веке вносила свое слово в славяноведение и в разговор об истории, языке и культуре. О том, что нас объединяет, – духовной составляющей, которой со времен святых братьев Кирилла и Мефодия восточнохристианская, православная традиция. Поэтому так все сложилось и таким образом открылся кабинет. Олег Лепешенков:

Сохраняется ли в научном представлении это противоречие, которое раньше очень выпукло представляли, между верой и наукой?

Архимандрит Афанасий (Соколов):

Очень интересно, что кабинет славяноведения в Беларуси открылся в Духовной академии, чтобы некоторое противоречие или недоразумение ликвидировать. Славяноведение в своем историческом развитии тоже имело разные направления. Различные идеологические препятствия, существовавшие в XX столетии в Советском Союзе, привели к тому, что советское славяноведение развивалось чаще всего как языкознание – изучение языков современных славянских народов, старославянского языка и так далее. А о культуре, о духовной культуре, иконописи, архитектуре, которая чаще всего была церковной, здесь говорили меньше или почти не говорили. Важно, что наработки, которые были в церковной среде, все-таки в духовных академиях хранились. Тоже были не лучшие времена, но что-то было, хранилось в том числе и у нас. Сейчас мы объединяем, из отдельных частей создается общая объективная картина мира и развития славянской цивилизации. Поэтому в кабинете славяноведения есть и портреты знаменитых церковных деятелей, известных славистов XIX века. Есть портрет академика Карского как отца белорусистики, известного крупнейшего слависта XX столетия, выпускника Минской духовной семинарии. Олег Лепешенков:

Ученые спорят о происхождении наименования славянских народов. Само слово «славяне» произошло от «слава» или «слово»? Каково ваше мнение? От какого слова произошло название «славяне»?

Архимандрит Афанасий (Соколов):

Я считаю, что от «слово». Во-первых, все старославянские и древнерусские письменные памятники, та же «Повесть временных лет», говорят о словениях. Но в этом тоже есть глубокий смысл, потому что мы знаем начало Евангелия от Иоанна: вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Считается, что перевод первого отрывка из Евангелия, который сделали святые братья Кирилл и Мефодий (это было пасхальное чтение). И народ, который воспринял эту грамоту, – тоже народ словенский. Так что я считаю, что от «слово». Можем понять и другие народы, которые для славян говорили на непонятном языке. Они в нашем общем понимании были немцами, «немыми», хотя они издавали звуки, но для наших далеких предков эти непонятные звуки – то же самое, что бормотание или движения головой человека, который не может говорить. Так что словене – «слово». И немцы – не могущие сказать что-то понятное. Олег Лепешенков:

Проект кабинета был реализован в сотрудничестве с российской Академией наук, при участии белорусской Академии наук. А как развивается в целом взаимодействие Духовной академии и светских научных учреждений? Архимандрит Афанасий (Соколов):

У нас большой опыт сотрудничества, в Беларуси он реализуется на протяжении десятилетий. Это и Национальная академия наук, и отдельные институты, научные центры НАН, высшие учебные заведения, в первую очередь БГУ, иные университеты, институты. Также российские учебные заведения, в первую очередь это духовные академии. И открытие нашей Академии в 1996 году состоялось благодаря помощи духовных учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Киева отчасти. С РАН мы начали сотрудничать на наших научных площадках во время проведения международных научных конференций, которые проходили и в России, и в Беларуси. И вот, было принято решение выйти на новый уровень, это все было реализовано.

Олег Лепешенков:

А в самой Минской духовной академии могут учиться только священники? Кто может учиться в Минской духовной академии? Архимандрит Афанасий (Соколов):

Нет. У нас могут учиться и мужчины, и женщины – необязательно священники. Люди, которые имеют базовое образование по богословию или теологии. То есть это на уровне Института теологии или иного учебного заведения, реализующего этот стандарт теологии. Или же Духовная семинария, которая дает богословское образование. У нас учились, учатся и, надеемся, будут учиться не только граждане нашей страны. Среди наших обучающихся и граждане России и иных стран. Правда, события последних лет, которые во всем мире происходят, количество желающих уменьшили. Тем не менее образование у нас дается для любого человека, кто имеет в этом нужду и желание получить его в Минске. Олег Лепешенков:

В этом году исполняется 375 лет преставления Афанасия Брестского. Это ведь и для вас значимое событие. А для Академии? Архимандрит Афанасий (Соколов):

Любое историческое событие важно для Академии, потому что мы, говоря о юбилейных датах, не говорим о чем-то далеком и мало значащем для нас. Нынешний год – юбилейный – Евфросиния Полоцкая, иные значимые даты. Во-первых, они отражаются в нашей богослужебной жизни, литургической, академической храме. Во-вторых, они отражаются в том, как мы живем, реализуем себя как христиане в этом мире и что способны сказать современному миру. Наши студенты – языком молодежным, преподаватели – несколько иным языком, ориентированным на преподавательскую среду. Но все вместе, говоря и о святом Афанасии, и о преподобной Евфросинии, и об иных духовных светочах не только белорусского народа, но и иных народов, славянских в первую очередь, – это те маяки, которые указывают нам путь в повседневной жизни.