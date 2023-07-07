Шесть семей сражаются за главный титул! В Горках дали старт финалу конкурса «Властелин села»

Новости Беларуси. Пышные караваи, драники на колоде и пила «Дружбы», которая испытала на прочность нервы участников. В Горках финалисты республиканского конкурса «Властелин села» продолжают борьбу за звание лучшей белорусской семьи из сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За главный титул проекта сражаtтся шесть молодых семей, четыре из которых многодетные.

Илья Ребковец, участник республиканского проекта «Властелин села»:

Есть хозяйство: и огороды, и поле, и все на свете. Всем занимаемся. Свиньи, курочки, собаки, кошечки есть – деткам развлечение. Поле – голубика, ягода. Ждем эмоций, новых знакомств, общения.

Жюри и гости уже оценили караваи. С яблоками, малиной, виртуозными косами и ажурными цветами. Большинство из них приготовлены по возрожденным рецептам, которые хозяйки передают из поколения в поколение. Один из самых зрелищных, огненных и необычных конкурсов – драники на колоде. Организаторы в прямом смысле подлили масло в огонь и заставили участников выпекать любимое национальное блюдо в полевых условиях на голом бревне.

– Что умеете?

– Все абсолютно, что надо – все буду делать.

– А на кухне?

– И на кухне тоже. Готовлю, помогаю жене.

Мы болеем за семью Шевелевых, они очень классные, веселые, дружные.

– Они лучшие, они достойны победы. Посмотрите, как у них горит огонь, какие у них вкусные драники получаются.

– Мы приехали их поддержать. Эти драники просто изумительные, мы их пробовали.

– Первый регион – самый лучший регион! Брестская область – сила!

– Мы лучшие!