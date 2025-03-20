В рамках единого дня информирования в Бресте прошла встреча Валерия Вакульчика с сотрудниками «Белпочты»

Политическая грамотность как критерий зрелости общества, и в достижении этой высокой планки помогает весьма эффективный инструмент. Единый день информирования – форма народного ликбеза, которая отлично себя зарекомендовала. 20 марта главной темой дня стала обновленная и принятая на референдуме Конституция. О важном просто и доступно с белорусами говорили по всей стране. В Бресте с сотрудниками «Белпочты» пообщался помощник Президента Валерий Вакульчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат беседы интерактивный. Обмен мнениями, интересная и взаимополезная дискуссия – встреча прошла в познавательной атмосфере. Новые знания о жизни государства и общества, особенно для тех, кто постоянно общается с людьми, – безусловно, дополнительное профессиональное преимущество. Сегодня в компании «Белпочта» по всей стране трудятся более 20 тысяч сотрудников. Помимо Основного закона, который отражает исторический опыт и определяет приоритеты национального развития, на встрече также обсудили и другие важные для государства темы. Залог стабильности и единства в обществе, безусловно, политическая грамотность белорусов. В этом контексте участники встречи подчеркнули необходимость постоянной работы.

Наталья Жук, экономист Брестского филиала РУП «Белпочта»:

Как активный гражданин своей страны, я интересуюсь событиями, которые происходят в нашей стране, изучаю новости. Благодаря проведению этих дней мы получаем достоверную информацию из первых уст о политике, которая проводится в нашем государстве. О ситуации, которая в настоящее время в нашей стране и вообще во всех событиях, которые будут происходить в нашем государстве.

Единый день информирования – практика взаимополезная. Для граждан это возможность погрузиться в общественно-политическую жизнь в интересном формате, а для представителей власти – изучить в том числе вопросы, которые волнуют общество.