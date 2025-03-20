В школах Беларуси прошёл единый урок памяти, посвящённый трагедии в Хатыни

Боль, которая не утихает с годами. Накануне 82-й годовщины Хатынской трагедии по всей стране прошли уроки памяти. 22 марта 1943 года – скорбная дата в истории Беларуси и нашего народа. В этот день карательный отряд сжег дотла деревню Хатынь в Минской области. Нацисты не пожалели ни женщин, ни детей, ни стариков. В огне заживо сгорели 149 человек. Из пылающего сарая живыми удалось выбраться лишь единицам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год школьники отдают дань памяти мученикам. Читают стихотворения о Хатыни, рассматривают картины, слушают тематические песни – это помогает расширять знания подрастающего поколения о геноциде белорусского народа, воспитывать уважительное отношение к своей истории. Для пятиклашек 30-й гимназии Минска лекцию прочли учащиеся педкласса. Вместе с учителем они разъяснили, где находилась деревня, что произошло в тот день и почему важно сохранять память о событиях прошлого.

Михаил Спиридович, учащийся гимназии №30 Минск имени Героя Советского Союза Б.С Окрестина:

Долг каждого из нас бережно хранить память о тех страшных событиях, чтобы они никогда не повторились. Мы должны передавать ее из поколения в поколение, чтобы подвиг народа никогда не был забыт.

Александ Ефимов, учащийся гимназии №30 Минск имени Героя Советского Союза Б.С Окрестина:

Я считаю, что в Беларуси правильно делают, что уделяют такое огромное внимание мемориалам, увековечивают эти события, просто потому что эти военные преступления не имеют права на забвение. Вместе с классом мы посещали мемориал Хатынь дважды еще до открытия музея и еще один раз в прошлом году. Я думаю, не удивительно, что в строительстве данного мемориала принимали участие все. Местом проведения урока неслучайно стал школьный музей. К слову, его открыли после ремонта только в феврале. Здесь собрано много уникальных вещей, которые позволяют буквально прикоснуться к прошлому.