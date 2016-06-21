Роль и возможности женщин в современном обществе: международный форум женщин-лидеров впервые проходит в Минске

Новости Беларуси. Международный форум женщин-лидеров впервые проходит в Минске. Он собрал более сотни участников из 20 государств-участников ОБСЕ. Парламентарии, ученые, государственные служащие, журналисты и представители международных организаций говорили о роли, а главное, возможностях женщин в современном обществе. Участники рассмотрели широкий круг вопросов - от новых подходов к реализации потенциала женского лидерства до роли мужчин как союзников в достижении гендерного равенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Валецки, глава департамента по вопросам демократизации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ:

Мы проводим этот форум в Беларуси, потому что видим у вас примеры хорошей политики. В исполнительных органах власти есть много женщин. Ваша социальная политика тоже является примером для других стран.

Зинаида Гречаная, бывший премьер-министр Молдовы, депутат парламента, председатель фракции Партии социалистов Республики Молдова:

Я думаю, что в Беларуси удается много чего делать по защите женщин, по защите семейных ценностей, детей, и это все более стабильно. Замечательно, что это проходит в Беларуси. Нам приятно слушать опыт Беларуси, которым делились наши коллеги.