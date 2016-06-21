Коммунальное счастье: можно ли выселить соседа-оккупанта?

Считается, что хуже родственников могут быть только соседи. У героини этого сюжета дела хуже некуда, потому что в соседях оказался родственник. Кира Карлович расскажет о том, как прожить на одном квадратном метре на широкую ногу. Причём вместе с друзьями.

Говорят, дарёному коню в зубы не смотрят. Особенно, если речь идёт о таком ценном подарке, как недвижимость в столице. Два года назад пенсионерка Раиса Лукашенко после смерти сестры в дар от неё получила двухкомнатную квартиру в Минске. Однако воспользоваться подарком бабушка до сих пор не может.

Раиса Лукашенко:

Здесь жизни он не дал никому. Здесь был притон, здесь была куча пьяниц. Тут даже ночью сюда я приходила было предпринимательство. Я приехала, тут сидели, компьютеры собирали. Я вызывала в три часа ночи, показала. А он говорит: «А что ж такого? Ничего, сидят. Они же не пьяные».

Речь идёт о сыне покойной сестры-пенсионерки, Алексее Юркове. Тридцатипятилетний племянник ранее семикратно судим, отличается конфликтностью и разгульным образом жизни. Юридически 96% площади принадлежит Раисе Михайловне, а оставшиеся 4%, то есть 1 квадратный метр, сыну покойной сестры Алексею. Ну а фактически непутёвый Алексей ухитрился разгромить все 100% жилища.

Раиса Лукашенко:

Вот эту комнату ему дали решением суда для проживания. В комнате находится как раз тот один квадратный метр собственности. Эту комнату по решению суда ему дали для проживания. А ту, вторую, матери дали.

Сегодня двери квартиры по улице Городецкого не просто гостеприимно открыты, но все сломаны. Целые куски обоев отклеиваются от сырости. Повсюду мусор, а многочисленные огарки свечей говорят вовсе не о романтической натуре хозяина. Просто электричество здесь давно отключили за неуплату. По сомнительного происхождения телефонам и разбросанным в комнате микросхемам становится понятна и схема существования рецидивиста Алексея. Хрупкая Раиса Михайловна жить здесь не решается, да и соседям есть что рассказать.

Ольга Жук:

Дверями начинают хлопать, ходить туда-сюда. К электроэнергии подключаются: тут у нас очень много постоянно уходит.

Евдокия Концивая:

Я не знаю, что тут у них было. Была только разборка, я слышала. На балкон вышла, там кто-то требовал дозу, а он говорит: «Я тебе правильно дал всё, что ты хочешь». Я следила, что без конца тут крики, шумы, разборки, вот всё. Ну, заливал он там, на кухне, частенько.

Как ни странно, бойкая Раиса Михайловна до сих пор не может найти управу на племянника, чей единственный квадратный метр делает жизнь пенсионерки в квартире невозможной. А ведь Раиса Михайловна стучалась во все двери.

Раиса Лукашенко:

Я была дважды в Совете Министров, горисполком, Первомайский районный исполком. Я дважды была у Кудревича на приёме. Я была в Министерстве ЖКХ дважды, я была в Министерстве внутренних дел трижды, я была в Администрации Президента. Я даже ходила в Госконтроль, центральный аппарат. Я все бумаги показала. Тут милиция разбиралась, поставили квартиру на учёт. А я стала жаловаться: квартира моя, почему она стоит на учёте как притон?

Высшая правовая норма – закон – гласит: выселить сособственника жилого помещения из квартиры очень и очень сложно. Ведь права на жильё у соседей абсолютно равны.

Марина Авсянникова, адвокат:

Учитывая, что это сособственник, даже с малой долей, он всё равно имеет такие же права, как и основной собственник с 96% площади. Поэтому выселить его принудительно невозможно. Можно предложить ему выкупить долю. Конечно, на практике мы рекомендуем, что, может есть смыл, раз человек заинтересован, может быть предложить цену выше, чем реальная стоимость этих 4%. Для того, чтобы просто человека заинтересовать. Но на это необходима его добрая воля. Учитывая, что у человека другого жилья нет, я так понимаю, это единственное его место жительства, он явно имеет существенный интерес в его использовании. И выселить его на улицу только потому, что у него 4% - невозможно.

Добавляет уныния Раисе Михайловне и тот факт, что коммунальная задолженность в их с соседом квартире на сегодня превышает 20 миллионов рублей. Сумма для пенсионерки неподъёмная.

Раиса Лукашенко:

Двадцать. Значит, шесть с половиной миллионов – это электроэнергия. Это та электроэнегрия, которую ему четыре сразу присудили, а потом самовольно подключился, это ещё два. Я отказалась платить. Написала заявление, в связи с тем, что я не могу здесь пользоваться жильём, мне не дают. Здесь невозможно! Я даже приводила участкового, сказала: «Покажите, где в этой квартире мне можно спрятаться».

Марина Авсянникова, адвокат:

В данном случае, если она действительно подтвердит, что до сегодняшнего момента она проживала в другом населённом пункте или по другому месту жительства, то фактически обязательства по оплате, которые были названы: электроэнергия и вода, она действительно может смело снимать с себя. Скажем так – оспаривать. Все остальные услуги ей было необходимо оплачивать, не смотря на то, что она фактически этим жилым помещением не пользовалась.

Итак, у Раисы Михайловны всего два пути отвоевать свою квартиру. Предложить безработному соседу щедрый выкуп квадратного метра? Но на это он вряд ли согласится. Ведь, владея метром, он фактически оккупировал всю территорию. Иной вариант – регулярно вызывать милицию. Составлять на Алексея административные акты за хулиганство, а далее через администрацию города пытаться выселить соседа по статье №155 Жилищного кодекса. Но процесс этот, прямо скажем, может затянуться на годы.

Вот уж действительно: ключи от счастья редко подходят к коммунальным квартирам. Как скоро обретёт своё коммунальное счастье Раиса Михайловна, сказать сложно. Но, возможно, этот крест ей придётся нести ещё очень и очень долго.