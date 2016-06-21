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Минск встречает делегатов Могилевского региона: «Нужна жизненная программа развития в следующей пятилетке»

21 июня 2016 10:35
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Новости Беларуси. Минск готовится принять делегатов Всебелорусского народного собрания. Уже в ближайшие часы представителей регионов  ждут на Октябрьской площади.

Чтобы вовремя попасть в столицу, колонны автобусов с делегатами из регионов отправились ранним утром. Перед дорогой в Могилёве участники пятого Всебелорусского народного собрания  получили удостоверения и напутствие от руководства области.

В преддверии форума регион внёс более 70 предложений в программу социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Часть из них будет вынесена на общее обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Кондратьева, заместитель директора Могилевского государственного колледжа искусств, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:
Это очень важная работа, потому что социально-экономическое развитие нашей страны – это жизнь нашего народа. Это первое и самое главное для нас.

Александр Бойко, председатель Шкловского райисполкома, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:
Нужна программа конкретная-конкретная, жизненная программа развития в следующей пятилетке. Вот съезд, Всебелорусское собрание, даст это направление, потому что это будет коллегиально. 

# общество # Пяты Усебеларускі народны сход # Валентина Кондратьева # Александр Бойко

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