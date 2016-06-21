Молодые и уже успешные в 25 лет: Нет желания уезжать из Беларуси, я вижу себя именно здесь!

Про таких как они говорят: «Умницы и красавицы!» Наша первая героиня – Елена. В Минск приехала из глубинки. Получила два высших образования и сегодня – девушка уже молодой специалист на одном из предприятий Беларуси.

Свои первые младенческие шаги Елена делала вместе с родной Беларусью. В то время, когда страна только-только вставала на ноги, после распада Советского союза. И вот спустя столько лет она с трепетом вспоминает своё детство. Да такое, которого нет у нынешних подростков.

Вот только, к сожалению, детство прошло, и наступила взрослая жизнь, полная амбициозных планов.

Школа с золотой медалью, университет с красным дипломом. Она стипендиат Президента и победительница Республиканских олимпиад по белорусскому языку. Сегодня Алеся Юрьевна, как её называют студенты, – преподаватель в одном из белорусских ВУЗов.