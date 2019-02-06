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Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов

06 февраля 2019 17:04
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Новости Беларуси. Кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов. В Белкоопсоюзе подвели итоги работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-1

В 2018 году в развитие инфраструктуры инвестировано почти 28 миллионов рублей. А совокупный объем деятельности достиг 3,5 миллиарда. В современном формате работы основной девиз потребкооперации прежний: услуги на селе на уровне городских.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-4

Так, по маршруту уже курсируют два десятка новых автолавок. Сейчас активно идет переформатирование торговых объектов в агрогородках. В магазинах вместо привычных прилавков – самообслуживание покупателей. Обустроены специальные акционные зоны. Установлено новое кассовое оборудование.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-7

Георгий Кошкаров, директор УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза»:
Это компьютерно-кассовая система для сельского магазина. Кассир имеет в онлайн постоянную связь с товароведами, можно узнать, какого товара не хватает, срочно надо привезти. На селе можно будет коммунальные платежи принимать – это дополнительная функция, которую мы готовим.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-10

Привезти вкусный обед потребительская кооперация сможет в любую точку Беларуси. С этой задачей легко справятся кафе на колесах. В преддверии II Европейских игр ставка сделана и на развитие придорожного сервиса. Доставку по заказам продукции собственного производства.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-13

Решили вопрос обеспечения блюдами и тех точек, где нет своей кухни. Гастрономические изыски приготовят с использованием технологии шоковой заморозки. Успех есть и в заготовительной отрасли. В прошлом сезоне увеличен экспорт ягод в Латвию, Литву, Швейцарию. В целом, внешнеэкономический эффект составил почти 50 миллионов долларов.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-16

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Мы резко поменяли свой формат работы. Это дало возможность составить конкуренцию. Мы планируем в 2019 году завершить полностью реформирование всех торговых точек, не только в сельских населенных пунктах, но и мелких – это промышленность, те услуги, которые оказывает потребкооперация, выполняя социальные функции на селе. Конечно, планируем их усовершенствовать.

Новый формат работы Белкоопсоюза: кафе на колесах, интернет-витрина, ребрендинг магазинов-19

Одно из перспективных направлений – создание интернет-витрин по реализации непродовольственных товаров. В 2019 году Белкоопсоюз намерен существенно переформатировать работу собственной торговой сети с тем, чтобы предложить каждому жителю страны качественные услуги.

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# Продукты питания # общество # Георгий Кошкаров # Валерий Иванов # Фотофакт

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