Родовская: почему женщин активно ввязывают в политические игры и призывают участвовать в митингах? Всё просто

Новости Беларуси. Авторское мнение. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет о женском лице в протестах и почему так часто стали использовать женщин в политических играх. Рубрика «За дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

В фильме «2020», который совсем скоро покажут на СТВ, будет много сенсаций и откровений с обеих сторон. Но сегодня я хочу поговорить о женском лице в протестах. Почему так часто стали использовать женщин в грязных политических играх? Давно наблюдаю за этим явлением, и мне есть что сказать. Алена Родовская:

Я однажды прочла, что в маркетинге есть закон: если ты убедил мужчину, ты убедил одного человека, но если ты убедил женщину, ты убедил троих. И ведь правда – убежденная, а еще лучше обиженная женщина не будет просто сидеть на месте. Она пойдет, уговорит подругу, соседку, коллегу по работе и, пока не достигнет своей цели, не успокоится.

Алена Родовская:

Почему так активно ввязывают женщин в эти политические игры и вновь призывают участвовать в новых митингах? Все просто. Если на протесты выходит много женщин, то понятно: они идут не на погром и не убивать, они убежденные. А если к ним применяется насилие, это трудно оправдать в глазах других. Это всегда предмет публичного внимания и какого-никакого разбирательства. Теперь понятно, ради чего все эти марши матерей, цепи солидарности, белые одежды и цветочки в руках затевались? Ради провокации! Алена Родовская:

Публичная политика такова, что у тебя может отсутствовать политическая программа, ты можешь радоваться печенькам и фотографиям с лидерами разных стран, но расчет в другом. Ты по-прежнему жена заключенного и тебя хотели разлучить с детьми. Вспомните, что сказал Президент про Светлану Георгиевну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Она говорит, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете (подробнее здесь).

Алена Родовская:

В нашей стране много одиноких матерей, и мы все им сочувствуем. И, как бы со мной не спорили феминистки, женщина все еще боится остаться одна с детьми на руках. По крайней мере, если у нее нет весьма твердой почвы под ногами в виде квартиры, работы и хорошей зарплаты. В нас жива генетическая память о том, с какими тяготами сталкивались наши бабушки, потеряв мужей на войне. И если женщина загнана в тупик, ей приходится бить первой. Это знаменитая ловушка – превентивное насилие вызывает ответную реакцию. И дальше эта спираль может и будет раскручиваться до бесконечной жестокости. Такой, от которой самые сильные мужчины рано или поздно содрогнутся.

Алена Родовская:

Сколько в те горячие дни августа 2020 года мы видели случаев, когда спортсмены, журналисты и прочие творческие личности чуть ли не долгом и проявлением смелости посчитали громкое и публичное обливание грязью Президента, правительства и государства в целом. И что в итоге? Где они сейчас? «Стыдно бранить правительство – и в то же время принимать от него жалование. Или не брать – или не болтать». Это Тургенев однажды Пушкину сказал.