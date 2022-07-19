Родовская: нас обвиняют в диктатуре, а приезжают латвийские дети, берут интервью у Президента и попадают под прицел спецслужб

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

Что случилось с нами в эпоху перемен? Почему по-другому зазвучали позывные «Славянского базара» как звуки ренессанса славянской культуры? Почему наши абитуриенты объясняют, что образование нужно не для корочки, а для самореализации и знаний? Почему нас по-прежнему обвиняют в диктатуре, а приезжают латвийские дети, которые берут интервью у Александра Лукашенко, говорят ему спасибо и мгновенно попадают под прицел спецслужб? Наши славянские страны объединил конкурс, который, вот поверьте, заменит «Евровидение». Потому что сложно себе представить дешевые понты звезд и продажность судей. Только талант, только вокал и желание честно победить. Как сказала Анна Трубецкая, у нас, у молодых исполнителей, благодаря Президенту появилась возможность быть нужными. И, как показало время, акулы шоу-бизнеса, которые в тисках держали этот рынок, и, как им думалось, навсегда, оказались у разбитого корыта, когда продали свою совесть. Мне, правда, не понять, как можно быть предателем Родины за деньги, которым та самая Родина дала премии и звания. Есть вещи важнее и больше, чем тщеславие, личные интересы, – это твоя страна.

И все, кто до сих пор ругал руководство страны, кто смотрел на Европу как на последний оплот благополучия, кто уехал, теперь понимают, что в той самой Европе этой осенью их призовут меньше мыться, экономить на отоплении, готовиться к введению продуктовых карточек, а еще смириться с ростом цен на бензин и продовольствие. Европейские чиновники уходят, а проблемы остаются. А Родина ваша где? Хватит нам уже что-либо доказывать. Мы были и остаемся нормальными. Наши дети побеждают на Олимпиадах, врачи проводят сложнейшие операции, спортсмены ставят рекорды. Мы не должны никому ничего доказывать. Никакого преклонения перед Западом не будет. И вопрос не в покупке вещей, ухода JYSK и прочих брендов, мы научились гордиться своим национальным. Мы все производим сами. Наши парламентарии вводят новые законы, Мининформ закрыл оппозиционные СМИ, силовики привлекают к ответственности тех, кто нарушил закон.