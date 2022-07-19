Родовская: нас обвиняют в диктатуре, а приезжают латвийские дети, берут интервью у Президента и попадают под прицел спецслужб

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Что случилось с нами в эпоху перемен? Почему по-другому зазвучали позывные «Славянского базара» как звуки ренессанса славянской культуры? Почему наши абитуриенты объясняют, что образование нужно не для корочки, а для самореализации и знаний? Почему нас по-прежнему обвиняют в диктатуре, а приезжают латвийские дети, которые берут интервью у Александра Лукашенко, говорят ему спасибо и мгновенно попадают под прицел спецслужб? Наши славянские страны объединил конкурс, который, вот поверьте, заменит «Евровидение». Потому что сложно себе представить дешевые понты звезд и продажность судей. Только талант, только вокал и желание честно победить.
Как сказала Анна Трубецкая, у нас, у молодых исполнителей, благодаря Президенту появилась возможность быть нужными. И, как показало время, акулы шоу-бизнеса, которые в тисках держали этот рынок, и, как им думалось, навсегда, оказались у разбитого корыта, когда продали свою совесть. Мне, правда, не понять, как можно быть предателем Родины за деньги, которым та самая Родина дала премии и звания. Есть вещи важнее и больше, чем тщеславие, личные интересы, – это твоя страна.
И все, кто до сих пор ругал руководство страны, кто смотрел на Европу как на последний оплот благополучия, кто уехал, теперь понимают, что в той самой Европе этой осенью их призовут меньше мыться, экономить на отоплении, готовиться к введению продуктовых карточек, а еще смириться с ростом цен на бензин и продовольствие. Европейские чиновники уходят, а проблемы остаются. А Родина ваша где?
Хватит нам уже что-либо доказывать. Мы были и остаемся нормальными. Наши дети побеждают на Олимпиадах, врачи проводят сложнейшие операции, спортсмены ставят рекорды. Мы не должны никому ничего доказывать. Никакого преклонения перед Западом не будет. И вопрос не в покупке вещей, ухода JYSK и прочих брендов, мы научились гордиться своим национальным. Мы все производим сами. Наши парламентарии вводят новые законы, Мининформ закрыл оппозиционные СМИ, силовики привлекают к ответственности тех, кто нарушил закон.
Зазвучали голоса и простых людей: в школах, в такси, на улицах. С какой гордостью сегодня люди говорят о своей стране. Все понимают, что будет непросто, что сложно нашей стране, но все понимают, что надо это пережить сообща. Просто надо. Произошло, чего никто не мог предсказать. Наше гражданское общество даже не сказать, что проснулось, что родилось. Оно было, есть и будет. Общество, которое продолжает работать, на заводах, в полях, а в минуты отдыха собираются вместе, как в Витебске, чтобы прикоснуться к прекрасному.
Мы все живем в Беларуси, и мы все ее любим. Как я уже говорила, трудности пошли нам на пользу. Вот можно я подведу черту – мы уже привыкли говорить, что после августа мы не изменились, это у нас осталось и это. А почему оно должно исчезнуть? В 2020 году была попытка уничтожить страну, но страна поэтому и выстояла, что у нас, в принципе, все было хорошо. И в культуре, и в экономике, и у силовиков, и у журналистов. Алчные предатели – они ведь единицы. Я считаю, что тогдашний неудавшийся мятеж был как простуда у пятилетнего мальчишки, который вылечил профессиональный педиатр, и пенять на то, где он эту простуду подхватил, уже не стоит, мальчишка растет, и скоро в школу. У него и в семье все хорошо. И «Славянский базар» это отчетливо показал.